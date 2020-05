Spagna. Il Presidente di Codere cerca di salvare l’azienda con nuove linee di finanziamento

Codere SA sta perseguendo opzioni di finanziamento di emergenza non riuscendo a convincere gli investitori a sostenere i piani di recupero aziendale. Il gruppo di gioco d’azzardo di Bolsa Madrid non è riuscito a garantire un’ulteriore linea di credito da 100 milioni di euro per mantenere le sue unità commerciali al dettaglio e LaTam durante il blocco. Al limite del fallimento, Codere sta attualmente gestendo la propria attività attraverso una linea di credito di 130 milioni di euro che si concluderà entro la fine delle negoziazioni di luglio. Le prospettive dirette vedono Codere far fronte a maggiori interessi sul suo debito societario di 800 milioni di euro, dopo aver posticipato i rimborsi di aprile per garantire nuove opzioni di finanziamento. Nel frattempo, il consulente finanziario Bank of America non è riuscito a rinegoziare i termini di scadenza del debito con gli azionisti statunitensi di Codere Silver Point e Abrams Capital. Gli occhi di Bolsa Madrid sono rivolti alle prossime azioni del Presidente di Codere Norman Sorensen, infatti in una corsa contro il tempo, Codere potrebbe ottenere un’ulteriore condono per il pagamento del debito al fine di vendere le singole unità operative sudamericane (Argentina, Messico e Uruguay). Tuttavia, un’opzione di vendita LaTam verrebbe intrapresa a condizioni sfavorevoli, a seguito di crolli valutari registrati nell’intero portafoglio sudamericano.

PressGiochi