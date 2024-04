PRAGMATIC PLAY, BIG BASS SECRETS OF THE GOLDEN LAKE IN ESCLUSIVA SU EUROBET

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Eurobet fino al 9 Maggio.

Immergetevi in un’avventura acquatica con Big Bass Secrets of the Golden Lake™.

Il pescatore preferito da tutti torna con Big Bass Secrets of the Golden Lake™, una slot 5×3 con la possibilità di attivare due giri gratuiti. La funzione Golden Lake offre premi generosi, in quanto il pescatore può agganciarsi a diamanti d’oro per riavvolgere i rulli e catturare più premi, accessibile tramite una modalità di rivelazione interattiva delle carte. Entrambi i giri gratuiti offrono un contatore che può incrementare ulteriormente i giri gratuiti e i moltiplicatori disponibili, mentre fino a cinque Scatter che compaiono nel principale offrono un massimo di 20 giri gratuiti.

Cosa aspettarsi:

Per ogni quattro pescatori che compaiono durante i giri gratuiti, vengono assegnati altri 10 giri e moltiplicatori progressivi.

Una selezione di 12 carte dà inizio alla modalità classica dei giri gratuiti, mentre due offrono la possibilità di accedere alla funzione Golden Lake free spins, potenziando ulteriori vincite

Tutti i valori vengono accumulati alla vincita totale se più di un pescatore compare in entrambe le modalità.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

