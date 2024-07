L’EGBA chiede all’Islanda di ‘rivalutare’ il monopolio dei giochi

Il segretario generale dell’Associazione europea per il gioco e le scommesse (EGBA) Martin Haijer ritiene che l’Islanda possa seguire l’esempio dei vicini nordici Danimarca e Svezia adottando con successo un regime di licenze aperte per gli operatori del gioco d’azzardo.

Il Segretario dell’EGBA Maarten Haijer ha sollecitato una “riflessione” sul mercato monopolistico dell’Islanda. Le sei sole attività in Islanda che hanno ottenuto una licenza per il gioco d’azzardo devono investire i loro proventi in cause sociali, escludendo così il settore privato. Un rapporto pubblicato all’inizio di quest’anno dalla rivista Iceland Review ha affermato che gli islandesi spendono circa 20 miliardi di ISK (112 milioni di sterline / 134 milioni di euro / 146 milioni di dollari) annualmente su siti di gioco d’azzardo stranieri non regolamentati.

Haijer ha avvertito che l’attuale sistema è “in contrasto” con quasi tutti gli altri paesi europei, così come con le preferenze degli stessi islandesi.

“È nella natura dei monopoli limitare la scelta del consumatore,” ha dichiarato. “Il gioco d’azzardo online è un mercato guidato dai prezzi. Le persone giocano con i propri soldi e naturalmente vogliono massimizzare i loro ritorni potenziali. Pertanto, tentare di limitare la scelta del consumatore attraverso i monopoli crea più problemi di quanti ne risolva.”

Haijer ha citato le esperienze di Danimarca e Svezia, che hanno avviato mercati regolamentati nel 2012 e nel 2019, come fonte di ispirazione per l’Islanda.

“Negli ultimi 15 anni, è stato gradualmente stabilito un quadro normativo ben pensato e orientato al consumatore in Danimarca e Svezia,” ha detto. “L’esperienza di entrambi i paesi dimostra che l’eliminazione dei monopoli e l’introduzione di un sistema di licenze hanno avuto un effetto positivo sul mercato e non hanno portato a un aumento del gioco d’azzardo online malsano. Le aziende che una volta avevano i diritti esclusivi in questi paesi hanno anche prosperato… L’Islanda può ottenere risultati comparabili a quelli di Svezia e Danimarca, ma è necessaria la volontà politica e il coraggio per cambiare rotta.”

Secondo il regolatore danese Spillemyndigheden, i tassi di gioco d’azzardo sono aumentati del 7% nei 10 anni successivi all’apertura del mercato. Tuttavia, la spesa media per il gioco d’azzardo ha rappresentato circa la stessa percentuale della spesa mensile, con tassi di canalizzazione che hanno raggiunto un impressionante 90%.

Tuttavia, le sfide persistono in Svezia, dove i tassi di canalizzazione sono più bassi e il traffico verso operatori non autorizzati è aumentato di dieci volte dal 2019. Anche il governo finlandese ha rivelato piani per aprire il mercato del gioco d’azzardo online tramite una proposta di bozza pubblicata a luglio.

Haijer ha osservato che qualsiasi regime di licenze in Islanda migliorerebbe la sicurezza dei clienti e non incoraggerebbe più persone a scommettere sostenendo che al contrario, un tale cambiamento riguarda la creazione di un ambiente regolamentato più sicuro per i giocatori rispetto all’attuale situazione in Islanda.

“L’implementazione di un sistema di licenze non è priva di sfide, come dimostra l’esperienza di altri paesi europei. Richiederà un lavoro accurato che valuti i benefici per i consumatori, per la regolamentazione e per l’economia dell’implementazione di un nuovo sistema. Queste sfide sono inevitabili, ma quasi tutti i paesi europei sono riusciti a risolverle con successo” conclude Haijer.

