Taranto: 11 slot sequestrate in due circoli dalla Guardia di Finanza

Sono stati sequestrati 11 apparecchi da gioco illegali durante una serie di controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Taranto, che ha anche segnalato due persone ritenute responsabili. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dal Gruppo territoriale delle Fiamme Gialle, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del gioco irregolare.

Nel corso dei controlli effettuati in circoli ricreativi, sale giochi e bar del capoluogo jonico, i militari hanno rinvenuto, in due circoli, 11 slot machine non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quindi prive delle necessarie autorizzazioni. In aggiunta agli apparecchi, è stato sequestrato anche denaro contante, ritenuto provento dell’attività di gioco illegale.

Al termine dell’operazione, due persone sono state segnalate all’autorità competente Sono in corso accertamenti fiscali per verificare il possibile mancato pagamento del Prelievo Unico Erariale, l’imposta dovuta sulle somme giocate e registrate.

Questa attività si inserisce in un’azione più ampia di tutela del gioco legale e della sicurezza dei cittadini, in particolare delle fasce più vulnerabili, come i minori. “La Guardia di Finanza è impegnata nel contrasto alle forme di gioco illegale, insicuro e privo di garanzie”, sottolineano dal comando provinciale.

PressGiochi