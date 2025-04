Flutter. Una sfida unica: come il March Madness e il Grand National catturano l’immaginazione

Ogni marzo, un’energia unica cattura il pubblico su entrambe le sponde dell’Atlantico come parte di un rituale annuale che coinvolge due sport. Che sia in ufficio, al bar locale o

Ogni marzo, un’energia unica cattura il pubblico su entrambe le sponde dell’Atlantico come parte di un rituale annuale che coinvolge due sport. Che sia in ufficio, al bar locale o in un gruppo WhatsApp, coloro che raramente seguono lo sport si uniscono alla conversazione, discutendo sulla forma, facendo previsioni audaci e scegliendo i loro vincitori. Alcune selezioni si basano su analisi tenaci, altre su un’intuizione fiduciosa. I risultati di entrambi vengono decisi il primo fine settimana di aprile.

Nonostante queste somiglianze, i due sport che entusiasmano i fan, il basket universitario statunitense e le corse di cavalli del Regno Unito, non potrebbero essere più diversi. Il primo è un torneo a eliminazione diretta che comprende 68 squadre che giocano a basket universitario NCAA Division I, condotto per la prima volta nel 1939, e mette in competizione istituzioni d’élite contro sfavoriti emergenti in un formato a sette round. L’altro chiede a 34 cavalli di varie dimensioni di saltare 30 ostacoli, completando una corsa di 7 km che si è svolta per la prima volta nel 1839.

Sebbene siano molto diversi, entrambi hanno trasceso i rispettivi sport per diventare fenomeni culturali, unendo i fan nell’entusiasmante ricerca dell’imprevedibile e generando interesse per le scommesse ricreative da parte di coloro che potrebbero piazzare solo una scommessa all’anno.

Si dice che fino a 100 milioni di persone negli Stati Uniti compilino ogni anno le schedine della March Madness, principalmente per divertimento ma, in alcuni casi, per la possibilità di vincere denaro da un montepremi o tramite una scommessa. Questa diffusa partecipazione è una testimonianza della popolarità dell’evento e del suo significato culturale, rendendolo il secondo evento sportivo su cui si scommette di più negli Stati Uniti dopo il Super Bowl.

Jonathon Price, Sports Trader di FanDuel, individua uno dei motivi per cui affascina gli appassionati di sport degli Stati Uniti: “Il primo weekend ha un numero enorme di partite in una finestra così piccola. Questo risuona davvero con gli appassionati di sport, che apprezzano in particolare i primi due giorni, dato che ci sono quattro partite in onda contemporaneamente per 12 ore. L’azione costante delle partite che finiscono e iniziano rende l’esperienza visiva fantastica”. Jon Rothstein, insider del basket universitario della CBS, riecheggia questo sentimento, sottolineando il formato unico del torneo: “Può essere un torneo di una partita per qualsiasi squadra, il che lo rende così divertente. Le cose possono cambiare così drasticamente in 40 minuti; è molto diverso da una serie di sette partite”.

Il torneo non riguarda solo i giochi stessi: si tratta di far parte di un evento nazionale, in cui ogni parentesi ha compilato e ogni scommessa piazzata offre ai fan un interesse radicale in ogni partita.

Questo senso di partecipazione a livello nazionale rispecchia l’atmosfera del Grand National. La gara – tenuta ogni anno ad Aintree a Liverpool, non è solo per gli scommettitori esperti. È un evento che attira persone di ogni ceto sociale. Molti piazzano la loro sola e unica scommessa dell’anno in gara, sequestrando una delle tante trame che coinvolgono cavalli, fantini e addestratori o semplicemente raccogliendo un nome che gli piace.

Arrivando così tardi nella stagione di salto nel Regno Unito e irlandese, la gara di quest’anno ha aggiunto intrighi in quanto potrebbe essere decisivo nel “David Power Jockey’s Cup”, sponsorizzata da Flutter, dove il Jockey di maggior successo della stagione riceverà un premio record di £500.000. Tutto ciò ha portato il Grand National a diventare il più grande evento di scommesse nel Regno Unito e ha visto circa 250 milioni di sterline scomparsi da oltre 13 milioni di persone – circa un terzo della popolazione adulta nel Regno Unito – negli ultimi anni.

A differenza di March Madness, che di solito è vinto da una delle squadre universitarie di alto livello, l’imprevedibilità del Grand National è che i favoriti raramente vincono-solo 6 negli ultimi 20 anni-e le recinzioni impegnative rendono il risultato impossibile da garantire, amplificando ulteriormente il brivido.

