PressGiochi

21 Novembre 2026 - 16:20
Uniformare su tutto il territorio nazionale gli orari di interruzione della raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento. È questo l’obiettivo dell’emendamento presentato da Mazzetti e Cattaneo di Forza Italia
Dati, psicologia, intelligenza artificiale e collaborazione tra dipartimenti: alla 2026 i responsabili di Flutter, LeoVegas e Betsson raccontano come è cambiato il lavoro dei team dedicati alla protezione dei giocatori.
La prossima settimana gli eurodeputati torneranno a confrontarsi sul futuro bilancio pluriennale dell’Unione europea. Tra i temi sul tavolo, le nuove risorse proprie per finanziare il QFP 2028-2034, con l’ipotesi di un prelievo sui servizi di gioco d’azzardo e scommesse online. L’obiettivo indicato dal Parlamento è generare circa 60 miliardi di euro all’anno attraverso nuove entrate.
Contributi per l’acquisto delle attrazioni, nuove disposizioni per le aree attrezzate, aggiornamento dell’elenco ministeriale e possibili ricadute per il comparto amusement
Portare ad almeno l’82% la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite sulle VLT. È quanto prevede un emendamento presentato da Roberto Pella (Forza Italia) alla Legge di Bilancio 2027,
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata da un giudice austriaco sulla compatibilità con il diritto Ue della legislazione maltese in materia
L’Osservatorio sul Gioco Online Illegale Nexus si prepara ad avviare una nuova fase del proprio percorso, puntando a consolidare il lavoro svolto finora e a rafforzare la propria capacità di
Sono sei le proposte emendative presentate da Andrea De Bertoldi della Lega alla Legge di Bilancio 2027 in materia di giochi. Gli interventi riguardano il prelievo sugli apparecchi, le condizioni