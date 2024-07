L’app Mindspa offre corso gratuito per combattere la ludopatia durante le Olimpiadi di Parigi 2024

In corrispondenza con l’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 e della cerimonia inaugurale in programma oggi 26 luglio, Mindspa presenta un corso di self-therapy appositamente progettato per affrontare la dipendenza

In corrispondenza con l’inizio delle Olimpiadi di Parigi 2024 e della cerimonia inaugurale in programma oggi 26 luglio, Mindspa presenta un corso di self-therapy appositamente progettato per affrontare la dipendenza dal gioco d’azzardo.

La dipendenza dal gioco d’azzardo (o ludopatia) è un problema complesso che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante la sua diffusione, sono pochi quelli che intraprendono un percorso di recupero. Ancora oggi, molti esitano a cercare aiuto per paura di essere giudicati. Da questo punto di vista, l‘app mobile Mindspa garantisce una privacy totale, il che rappresenta un elemento cruciale dato lo stigma che circonda questo disturbo.

Il nuovo percorso terapeutico è stato creato da psicologi esperti e integra principi della terapia cognitivo-comportamentale (CBT) e della terapia Gestalt, offrendo sia lezioni teoriche che esercizi pratici. Le 40 lezioni che compongono il corso forniscono approfondimenti su vari aspetti della ludopatia. I temi trattati includono la comprensione della dipendenza, le fasi della formazione delle abitudini, l’identificazione dei trigger, i metodi di resistenza all’urgenza di scommettere, il ruolo delle emozioni e dei bisogni nel gioco d’azzardo, i bias cognitivi, la motivazione e le strategie comportamentali per un percorso di recupero sostenibile.

Affrontando la dipendenza dal gioco d’azzardo nel contesto più ampio della salute mentale, Mindspa offre uno strumento completo per supportare il benessere complessivo di chi è affetto da ludopatia.

Mindspa è stata riconosciuta da Apple tra prime app per la salute mentale in Europa, e oltre al corso contro la ludopatia, offre tanti strumenti per il benessere mentale, come un diario per tracciare i progressi, centinaia di esercizi di coping per gestire sentimenti ed emozioni, un chatbot terapeutico di supporto immediato durante i periodi di stress e altri corsi di self–therapy su numerosi altri argomenti.

Un supporto speciale durante le Olimpiadi di Parigi

Se per molti l’inizio delle Olimpiadi rappresenta un momento di festa, esaltazione dello sport e fratellanza globale, per chi lotta contro la dipendenza dal gioco d’azzardo questo periodo rappresenta una sfida, perché ricco di eventi e appuntamenti che possono indurre a scommettere e quindi a tenere comportamenti dannosi.

Per rispondere all’esigenza di supportare chi è affetto da ludopatia durante questo periodo delicato, e per tutta la durata dei giochi, Mindspa ha deciso di offrire il corso in modo completamente gratuito.

Per maggiori informazioni su come accedere al corso gratuito, basta visitare il link:

https://mindspa.me/it/come-combattere-la-dipendenza-dal-gioco-dazzardo-durante-le-olimpiadi/

“I grandi eventi come le Olimpiadi possono innescare un aumento dell’attività di gioco d’azzardo. Offrendo il nostro corso gratuitamente, miriamo a fornire uno strumento di supporto accessibile a chi ne soffre “, il commento di Maurizio Savino, co-fondatore di Mindspa.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Mindspa nel fornire strumenti innovativi e scalabili a supporto della salute mentale.

Cos’ è Mindspa

Mindspa è una delle più apprezzate app per la salute mentale, con oltre 1 milione di download in tutto il mondo. Risorse professionali e design innovativo rendono Mindspa uno strumento essenziale di supporto emotivo. L’app offre una varietà di programmi di self-therapy, un diario terapeutico, oltre 160 esercizi di coping e centinaia di articoli su vari argomenti legati alla psicologia. Mindspa è stata menzionata in diverse pubblicazioni scientifiche e dispone di certificazioni internazionali di qualità come ORCHA e DHAF.

L’app è disponibile per il download su Google Play e AppStore.

