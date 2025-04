Svezia: il Parlamento approva la chiusura definitiva dei casinò terrestri

Il Parlamento svedese ha votato a favore dell’abolizione del gioco d’azzardo nei casinò terrestri nel paese, con la decisione destinata a portare alla chiusura dell’ultima sede statale del Casino Cosmopol a Stoccolma. La fine era stata già preannunciata dopo che l’operatore statale Svenska Spels ha chiuso i suoi casinò a Goteborg e Malmö a febbraio, lasciando solo la sede di Stoccolma.

A maggio del 2024, il governo svedese ha proposto la chiusura completa dell’attività terrestre entro il 1° gennaio 2026 e la rimozione della condizione nella licenza di Svenska Spels che le consente di gestire i casinò terrestri.

Giustificando tale decisione, il Parlamento ha affermato che i casinò terrestri in Svezia non servono più al loro scopo e ha sottolineato, in particolare, il calo della redditività e del numero di visitatori registrati al Casino Cosmopol.

Nessun altro operatore potrà acquisire una licenza per gestire i casinò terrestri al posto di Svenska Spel. Non è chiaro se il marchio Casino Cosmopol sopravviverà per le offerte online.

Svenska Spel ha affermato di sostenere la chiusura definitiva dei casinò terrestri. L’operatore inizierà ora il processo di liquidazione dell’ultima sede del Casino Cosmopol e la preparerà a chiudere definitivamente. Il CEO di Svenska Spel Ola Enquist ha affermato che la continuazione del gioco nei casinò terrestri non è sostenibile a seguito del significativo passaggio dei giocatori al gioco online. Ha affermato che il casinò di Stoccolma rimarrà aperto fino a nuovo avviso e che i suoi quasi 240 dipendenti saranno aiutati a passare ad altre carriere.

“Condividiamo la valutazione del governo e siamo stati preparati per la decisione del Riksdag (Parlamento svedese). Tuttavia, è ovviamente emotivamente dura perché significa che un’era finirà quando il casinò di Stoccolma alla fine chiuderà. Il nostro obiettivo in questo momento è supportare i nostri dipendenti e allo stesso tempo rimanere aperti e continuare a prenderci cura dei nostri ospiti”.

Casino Cosmopol ha generato 165 milioni di corone svedesi (15,4 milioni di euro) di entrate per Svenska Spel nel 2024. Si tratta di un calo del 65% rispetto all’anno precedente, dovuto principalmente alla chiusura delle due sedi di Goteborg e Malmö all’inizio dell’anno.

Spelinspektionen, l’ente regolatore del gioco d’azzardo svedese, ha affermato di non avere “alcuna opinione sostanziale” sui piani di chiusura ma ha espresso le sue preoccupazioni in merito al fatto che l’abolizione dei casinò terrestri potrebbe portare ad un aumento del gioco illegale. Per tale ragione ha richiesto più finanziamenti per poter aumentare il monitoraggio.

