USA. L’indice AGEM diminuisce del 9,3% a marzo 2025

L’indice AGEM è sceso di 164,88 punti a 1.615,74 nel marzo 2025, un calo del 9,3 % rispetto al mese precedente. Rispetto a un anno fa, l’indice è aumentato del 32,6 % ovvero di 396,82 punti. Durante l’ultimo mese, ciascuna delle 12 società dell’indice AGEM ha registrato una riduzione dei prezzi delle azioni, il che ha portato a 12 contributi negativi all’indice AGEM.

Il contributo negativo maggiore all’indice mensile è stato Aristocrat Leisure Limited (ASX: ALL), la cui riduzione dell’11,0 % del prezzo delle azioni ha portato a una perdita di 75,59 punti all’indice. Nel frattempo, Light & Wonder Inc. (NASDAQ: LNW) ha registrato una riduzione del prezzo delle azioni del 22,3 %, portando a una riduzione di 49,37 punti per l’indice.

Le performance delle azioni del settore sono state tra quelle che hanno registrato un declino più ampio per tutti e tre i principali indici azionari degli USA in un contesto di incertezza sulle politiche tariffarie e commerciali federali. Il NASDAQ è sceso del 7,4% nel corso del mese, mentre l’S&P 500 ha subito un calo del 5,4%. Nel frattempo, il Dow Jones Industrial Average è diminuito del 4,2% da gennaio.

