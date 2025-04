StarCasinò: in arrivo quattro nuove slot

Per questa prima settimana di aprile quattro nuove slot esclusive per un mese di emozioni

StarCasinò è sempre pronto a portare nuove e avvincenti esperienze di gioco ai suoi utenti, e questo aprile non fa eccezione con l’arrivo di quattro nuove slot esclusive, ognuna pronta a far vivere emozioni uniche.

Dal 31 marzo al 6 aprile, sarà disponibile sulla piattaforma in esclusiva Gridlock Gem Blast di Games Global. Questa slot offre un gameplay dinamico su una griglia 5×5, con vincite a grappolo e un moltiplicatore che può arrivare fino a 552x. Il gioco si distingue per le sue valanghe, che rimuovono i simboli vincenti per farne cadere di nuovi, e per il simbolo scatter che, una volta attivato, dà il via a una partita bonus con vite extra e un moltiplicatore crescente.

Dall’1 aprile, invece, arriva Panda Fury, il nuovo titolo di Xpower-Worldmatch in esclusiva per StarCasinò, che mescola l’eleganza delle arti marziali e la bellezza della natura in un’avventura coinvolgente. Con 5 rulli e 3 righe, offre 10 modalità diverse di gioco ed è una vera e propria immersione in un mondo orientale che promette grandi emozioni.

Marlin Masters, sviluppata da Hacksaw Gaming, arriva in esclusiva dal 2 al 14 aprile, pronta a catapultare i pescatori più coraggiosi in un’avventura in mare aperto. Con 5 rulli e 14 linee di pagamento, gli utenti vengono invitati ad allineare colorati simboli per catturare il pesce spada leggendario e ottenere fantastiche vincite.

Infine, a partire dal 3 aprile, Loot & Labyrinths di PLAY’nGo porta un tocco di fantasy sulla piattaforma. Con 5 rulli e 20 linee di pagamento, questo gioco si ispira ai classici giochi di ruolo da tavolo, come Dungeons & Dragons, e invita gli appassionati a trasformarsi in veri e propri avatar: maghi, ladri e guerrieri pronti a lanciarsi in un’avventura indimenticabile.

PressGiochi