La Serie A incontra il Min. Giorgetti su riforma calcio e sponsorizzazione scommesse

Lo scorso lunedì 31 marzo, presso l’elegante cornice di Palazzo Parigi a Milano, si è svolto un importante meeting tra i vertici del calcio italiano e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Presenti all’incontro anche il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, oltre ai consiglieri di Lega A e quelli federali. L’obiettivo principale del summit è stato delineare un percorso condiviso per il futuro del sistema calcio italiano, in un momento in cui le priorità del mondo sportivo e politico sembrano più allineate che mai.

Uno dei temi centrali della discussione è stato il possibile ritorno delle sponsorizzazioni delle scommesse sportive nel calcio italiano. Dopo il recente via libera della Commissione Cultura e Sport del Senato alla revisione del divieto di pubblicità per il betting sportivo, il meeting ha rappresentato un’occasione per valutare come questa apertura possa favorire la crescita economica del settore calcistico. Il divieto imposto dal Decreto Dignità del 2018, voluto dal Movimento 5 Stelle, non solo non ha contrastato efficacemente il gioco d’azzardo patologico, ma ha anche ridotto significativamente le entrate per i club, con una perdita stimata in centinaia di milioni di euro e un incremento del gioco illegale.

La proposta approvata dal Senato – tra le altre cose – mira a valutare la modifica dell’articolo 9 del decreto-legge 87/2018, evidenziando che la normativa vigente non ha efficacemente contrastato il gioco d’azzardo patologico, mentre ha ridotto le entrate per le società sportive, penalizzando il calcio italiano rispetto ad altri paesi europei.

Si suggerisce di destinare una quota dei proventi derivanti dalle scommesse sportive agli organizzatori degli eventi su cui si scommette, riservando almeno l’1% a un fondo per la costruzione e l’ammodernamento degli stadi. Inoltre, si propone di assegnare ulteriori risorse al sistema calcistico per sostenere i settori giovanili, il calcio femminile e l’impiantistica sportiva, oltre a finanziare iniziative di contrasto alla ludopatia e progetti di responsabilità sociale. L’attenzione è rivolta anche alla formazione di atleti, tecnici e dirigenti, alla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni negli ambienti sportivi e alla lotta contro razzismo e antisemitismo negli stadi. Un ulteriore obiettivo è l’assegnazione di borse di studio per studenti-atleti meritevoli, in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca.

L’idea si ispira al modello del Totocalcio, con l’intento di coniugare il sostegno al mondo sportivo con interventi mirati alla prevenzione e alla responsabilità sociale.

