Betsson.Sport infiamma il Barbera: esperienze esclusive e intrattenimento per i tifosi rosanero

Dall’emozione di “Admin per un giorno” al ritorno di “Speaker per un giorno”, Betsson.Sport metterà i tifosi al centro della passione rosanero

Betsson.Sport accenderà il Renzo Barbera in occasione di Palermo-Sassuolo con un’esperienza senza precedenti: da match sponsor dell’incontro, offrirà ai tifosi rosanero attività esclusive e intrattenimento di alto livello.

Per la prima volta nella storia del Club, grazie alla partnership con Betsson.Sport, un fortunato tifoso potrà vivere l’esperienza di “Admin per un giorno”, affiancando il social media manager del Palermo per un’intera giornata. Questa iniziativa, fortemente voluta da Betsson.Sport e accolta con entusiasmo dal Club, rappresenta un’occasione senza precedenti nella storia del Palermo FC.

Torna inoltre, dopo il grande successo dello scorso anno, l’iniziativa “Speaker per un giorno”, che permetterà a un tifoso estratto di affiancare lo speaker ufficiale dello stadio durante la lettura delle formazioni, vivendo l’emozione del pre-partita fianco a fianco ad una delle figure più iconiche e rappresentative del calcio.

Il match Palermo-Sassuolo non sarà solo calcio, ma un’esperienza firmata Betsson.Sport con un programma di intrattenimento che farà vibrare i tifosi rosanero. Nel pre-partita, la Kimolia Street Band intratterrà infatti i tifosi con un repertorio di brani conosciuti e ritmati tra la fine del riscaldamento e il calcio d’inizio.

Sempre prima del match, davanti allo store del Palermo nel piazzale antistante lo stadio, si terrà il gioco “5 su 5”, condotto da Giulia Fazio. I tifosi, muniti di joypad, dovranno rispondere a domande sulla storia del Club visualizzate su appositi monitor. Chi risponderà correttamente a cinque domande vincerà una maglia ufficiale del Palermo.

L’intrattenimento continuerà poi nell’intervallo con il quartetto comico I 4 Gusti, protagonisti del gioco “Più o meno”. Anche in questo caso, i tifosi potranno rispondere a domande sulla storia del Club e dei suoi calciatori, con la possibilità di vincere una maglia ufficiale rispondendo correttamente a tre domande.

Betsson.Sport si conferma ancora una volta al fianco dei tifosi, trasformando la partita in una festa di emozioni, divertimento e passione per i colori rosanero.

