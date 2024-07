Australia-Spagna, ecco una classica delle Olimpiadi di basket. I pronostici di Netwin

Debutto da urlo per le due Nazionali nel girone insieme a Grecia e Canada: iberici sempre vincitori

Inizia il torneo olimpico di basket e a inaugurarlo è Australia-Spagna, una classica delle competizioni Mondiali se si guarda non solo alla rassegna a cinque cerchi. Le due squadre sono inserite in un girone difficile da decifrare, visto che comprende anche un Canada pieno zeppo di star NBA e la Grecia guidata da Giannis Antetokounmpo. Certo, anche il terzo posto dà margini di passaggio del turno, ma è preferibile arrivare tra le prime due per evitare rischi e accoppiamenti da incubo. E l’Australia si ritrova a lottare contro la sua bestia nera, perché non ha mai battuto la Spagna nelle ultime otto partite se si considerano amichevoli, Mondiali e Olimpiadi.

COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE ALLA PARTITA

Spagna-Australia è stata infatti semifinale del Mondiale 2019 poi vinto dagli iberici, ma anche finale per il bronzo a Rio 2016 e match dei gironi a Londra 2012. In ogni caso, ha sempre vinto la Spagna, anche se l’ultima volta si è imposta “solo” 95-88 e soltanto all’overtime. Si tratta però di una partita che si ripete spesso nelle più importanti competizioni del Mondo ed entrambe ci arrivano nel modo giusto. L’Australia ha perso solo con gli USA in amichevole, battendo poi molte delle squadre che prenderanno parte alla rassegna: Serbia, Portorico e Francia. Lo stesso dicasi per la Spagna che è addirittura imbattuta, in match ufficiali e non, dal 25 giugno, quando perse in amichevole contro l’Italia, purtroppo assente ai Giochi.

IL PUNTO SULL’AUSTRALIA

Ecco dunque che l’Australia si trova in un momento di forma interessante: ha battuto la Francia argento olimpico in carica, superando anche Portorico e Serbia e senza particolari difficoltà. Il roster comprende giocatori molto importanti come Giddey(Chicago Bulls ed ex OKC), Mills (Miami Heat), ma anche altri protagonisti in NBA come Green ed Exum, che giocano a Dallas, e Reath di Portland. Una squadra che è dunque autorizzata a sognare almeno una medaglia, pur non essendo la principale candidata all’oro.

IL PUNTO SULLA SPAGNA

Chi può invece puntare al bersaglio grosso è proprio la Nazionale iberica allenata da Sergio Scariolo. Piena zeppa di giocatori di Barcellona e Real Madrid, sempre protagonista in Spagna ma anche in Eurolega, vanta anche giocatori di NBA come Aldama(Memphis), Garuba (Golden State, anche se con pochissimo spazio), ma è sui giocatori “interni” e su altri giocatori forti come Hernangomez e Brown, campioni d’Europa con il Panathinaikos. Insomma, la Spagna è una delle candidate a soffiare l’oro che tutti mettono già sul collo degli Stati Uniti di LeBron James, Curry e compagnia.

PRONOSTICO E CONSIGLI GIOCATA

