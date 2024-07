Olimpiadi&Scommesse, un binomio che stenta a decollare

Ecco finalmente i Giochi Olimpici! A dire il vero, non è che gli scommettitori passeranno le notti in bianco per studiare le giocate da fare. Dai riscontri delle precedenti edizioni,

Ecco finalmente i Giochi Olimpici! A dire il vero, non è che gli scommettitori passeranno le notti in bianco per studiare le giocate da fare. Dai riscontri delle precedenti edizioni, nonostante l’evento si collochi in un periodo di bonaccia per il betting sportivo, ogni giocatore si concentrerà sulle discipline preferite, senza nemmeno azzardarsi di mettere un euro sulle gare di tiro con l’arco, taekwondo o vela, tanto per dirne alcune, a meno che non sia un ex praticante.

Consapevoli di questo, i bookmakers non hanno dato sfogo alla fantasia per creare palinsesti accattivanti, da cui emergano combinazioni di eventi che inducano a puntare qualche soldo giusto per divertimento o per curiosità. Né hanno dato particolare enfasi all’evento olimpico in quanto tale, a parte le promo di benvenuto.

Con Sisal i clienti potranno ottenere fino a 20€ di bonus, così suddivisi: 1€ di bonus ogni 10 medaglie ottenute dall’Italia, fino ad un massimo di 10€; fino a 10€ di freebet, in base alla posizione finale dell’Italia nel medagliere. La condizione è che il giocatore deve puntare almeno 10€ sulle Olimpiadi di Parigi con quota totale maggiore o uguale a 2.00 e una quota per evento maggiore o uguale a 1.50. Su Snai, dopo un deposito di 50 € con il codice “medagliere” si ottengono 3 € subito e ulteriori 5€ di Bonus Gold se l’Italia vincerà complessivamente almeno 25 medaglie (oro, argento e bronzo).

Molto creativa l’offerta Goldbet, che assegna Bonus Sport alle giocate multiple non vincenti su calcio, nuoto, volley, basket e ciclismo. In particolare, il Nuoto Cashback Olimpiadi prevede un Bonus Sport al quale si concorre effettuando almeno 5€ di scommesse sulle gare di nuoto, con quota minima per singolo avvenimento di 1,25; sulle perdite nette subite durante il periodo verrà erogato un Bonus Sport del 10% fino a 20€.

Tanti Bonus anche da Eurobet: Settebello Azzurro (fino a 100€ se l’Italia della pallanuoto maschile arriva sul podio); Fioretto Rosa (fino a 100€ se l’Italia del fioretto a squadre femminile arriva sul podio); Non c’è 2, senza 3 (fino a 100€ se scommetti sulla Paolini in finale al torneo di tennis femminile); Poseidone (fino a 100€ se la multipla sui vincenti di 5 specialità di nuoto è perdente per 1 selezione); annullata, invece la SuperFox sul tennis (per colpa del forfait di Sinner?)

Nel complesso, le uniche eccezioni alle scommesse tradizionali sui singoli sport sono quelle relative al medagliere, tutt’altro che una novità a dire il vero, con tre sostanziali tipologie di offerta:

Chi si piazzerà al vertice del medagliere?

U/O sulle medaglie d’oro (o globali) vinte dal singolo paese

Medagliere Testa a Testa (T/T)

Per quanto riguarda la prima, troppo facile prevedere che a vincere saranno gli USA, seguiti a debita distanza dalla Cina e dalla Francia che, come paese ospitante, dovrebbe incrementare di molto il proprio medagliere rispetto alle edizioni precedenti. Quote principali:

SISAL USA 1.20 – CINA 4.00 – FRANCIA 33.00

SNAI USA 1.05 – CINA 5.00 – FRANCIA 50.00

LOTTOMATICA USA 1.12 – CINA 4.00 – GIAPPONE 51.00 – UK E FRANCIA 61.00

EUROBET USA 1.15 – CINA 4.50 – ALTRO 51.00 – FRANCIA 66.00

PLANETWIN365 USA 1.15 – CINA 4.50 – FRANCIA 51.00

Molto più accattivante la sfida sul U/O medagliere, anche se l’offerta complessiva è piuttosto scarna. Chi si è impegnato di più su questo fronte è la Sisal.

Soffermandoci sull’Italia, per le medaglie d’oro la proposta è la seguente:

10.5 ORI VINTI: UNDER 2.40 – OVER 1.50

11.5 ORI VINTI: UNDER 1.95 – OVER 1.75 (è la stessa soglia fissata da Snai, con quote U/O 1.72 – 2.00 e da Eurobet, U/O 1.65 – 2.10)

12.5 ORI VINTI: UNDER 1.65 – OVER 2.10

Anche per quanto riguarda gli U/O medaglie globali Sisal propone tre ipotesi:

45.5 MEDAGLIE VINTE: UNDER 2.25 – OVER 1.57

46.5 MEDAGLIE VINTE: UNDER 1.95 – OVER 1.75

47.5 MEDAGLIE VINTE: UNDER 1.85 – OVER 1.85

Ricordiamo che nelle Olimpiadi di Tokyo (posticipate al 2021 per Covid, l’Italia ottenne 10 oro-10 argento-20 bronzo

Nel Testa a Testa, l’Italia è messa in sfida (sempre da Sisal) con Australia, Germania e Giappone. L’Australia è nettamente favorita sugli azzurri (1.20 contro 4.00), che però sono considerati superiori come squadra a Germania e a Giappone (1.57/1.57 contro 2.25/2.20).

Tutto ciò lo rendiamo a puro titolo di curiosità, essendo concettualmente lontani dal proporre una comparazione quote.

