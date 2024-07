StarCasinò Gratis intervista due giovani talenti: “Le borse di studio messe a disposizione dal brand ci hanno dato la possibilità di seguire la nostra passione”

StarCasinò Gratis, a seguito dell’attivazione di una partnership per l’anno 2024 con la prestigiosa Scuola Croupiers di Fasano per sostenere e promuovere i talenti locali, ha intervistato due giovani promesse del settore, Salvatore e Silvia, che hanno usufruito delle risorse del brand.

La partnership ha infatti permesso agli studenti che necessitavano di un aiuto concreto di accedere a un percorso di formazione qualificante e completo: la scuola ha proposto loro un’esperienza full-immersion, con la possibilità di soggiornare presso una struttura accreditata a Fasano e di seguire 10 settimane di corso intensivo.

Salvatore, 22 anni, originario di Taranto, ha iniziato la sua formazione a dicembre 2023. “Il corso mi ha preparato al meglio, con insegnamenti pratici e semplici, focalizzati sulla pratica, ma senza tralasciare altre importanti materie come la matematica e l’inglese, fondamentale se si vuole anche andare a fare un’esperienza all’estero” racconta il ragazzo ai microfoni di StarCasinò Gratis. “Già prima della fine del corso, grazie ai contatti che la scuola ha in tutto il mondo, ho avuto la possibilità di approcciarmi a diverse realtà e, alla fine, ho scelto di proseguire la mia esperienza come croupier in un importante casinò di Dublino,” spiega Salvatore.

Silvia, 28 anni, di Fasano, ha trovato nel corso per croupier un trampolino di lancio per una carriera internazionale. “Durante le 10 settimane di lezioni ho potuto apprendere tutte le nozioni e le skills necessarie per entrare nel mondo lavorativo come croupier” racconta Silvia, “Grazie al sostegno e alla disponibilità degli insegnanti, sono riuscita anche io a trasferirmi e a iniziare la mia carriera a Dublino in un rinomato Casinò; una cosa questa, che prima non avrei mai pensato possibile”. La sua esperienza lavorativa iniziale è stata positiva, sebbene il cambio di stile di vita, soprattutto i turni notturni, rappresenti una sfida. Tuttavia, il supporto continuo della scuola e il corso di inglese con un madrelingua hanno reso questa transizione più agevole.

Entrambi i giovani sottolineano l’importanza della partnership: “Le risorse messe a nostra disposizione ci hanno dato la possibilità di seguire la nostra passione e di fare un’esperienza lavorativa all’estero” continua Salvatore. “L’intervento di StarCasinò Gratis è stato tangibile, lo abbiamo potuto vedere e toccare con mano: i nuovi tavoli da gioco hanno migliorato notevolmente la possibilità di apprendere i diversi meccanismi di gioco e di essere preparati al meglio. Senza questo aiuto, sarebbe stato impossibile per molti di noi investire tempo e denaro in questo progetto di vita.”

La scuola inoltre, grazie alla visibilità e ai fondi ricevuti, ha potuto accogliere anche studenti stranieri, ampliando ulteriormente il suo impatto e permettendo ai ragazzi provenienti da paesi diversi di confrontarsi tra di loro.

“Gli insegnanti amano il loro lavoro e trasmettono la loro passione. Se hai un interesse per questa vita, è una scelta che ti apre molte opportunità,” conclude Silvia.

Questi due giovani sono la testimonianza concreta di come impegno, passione e il giusto supporto possano portare a grandi risultati, trasformando talenti in professionisti apprezzati a livello internazionale.

PressGiochi