Renato Ascoli (IGT) a PressGiochi: “La difesa del giocatore è centrale per IGT, siamo pronti a dedicare più attenzione al tema della prevenzione” – Video

“La motivazione delle persone è uno degli elementi più importanti da mettere in evidenza nella presentazione del nostro bilancio di sostenibilità. Un gruppo motivato, un gruppo teso sugli obiettivi è la migliore garanzia per successi in qualunque area. Anche il concetto di sostenibilità affonda le sue radici nel creare un gruppo di persone che si senta trattato in maniera civile ed equa, rispettosa delle diversità politiche, di orientamento sessuale e religioso, quindi lo sforzo che io personalmente cerco di fondere in questo esercizio è quello di creare le condizioni affinché ci si possa sentire accolti nel momento in cui si entra in un ufficio di IGT”.

Lo afferma a PressGiochi Renato Ascoli Ceo Global Lottery di IGT intervenendo oggi in occasione della presentazione del report di sostenibilità 2023, relativo all’Italia.

Sostenibilità, 17 anni fa, significava soprattutto intervenire sul tema del gioco responsabile. Quale lavoro sta portando avanti oggi IGT nei confronti ‘dell’attenzione al giocatore’?

“Il programma negli anni è diventato sempre più ampio e oggi stiamo cercando di inglobare nel nostro programma momenti in cui l’azienda si occupa anche di sociale, dando un contributo all’educazione delle persone, alla comprensione di nuove tecnologie, siamo un’azienda molto tecnologica e ci viene facile presentare e far conoscere i trend tecnologici che ci sono nel mondo. Questo è il nostro impegno, il nostro obiettivo. Ovviamente resta centrale la difesa del giocatore che non cambierà mai: anche in questo campo, nuove strumenti e nuove tecnologie ci permettono di guardare in profondità ai comportamenti dei giocatori e capire qual è il momento critico in cui il rapporto con il gioco rischia di diventare problematico. La nostra attenzione adesso è quella di intervenire di più sul tema della prevenzione piuttosto che a cose fatte con quelle persone che già sono andate oltre quel confine.

L’investimento che l’azienda ci chiede di fare è proprio quello della creazione di strumenti anche in collaborazione con gli altri operatori e con l’Agenzia Dogane e Monopoli per fare in modo che queste informazioni possano attivare segnali di allarme in tempo”.

Tra gli strumenti implementabili in tema di gioco responsabile c’è anche l’uso dell’intelligenza artificiale?

“L’intelligenza artificiale è un grandissimo strumento per fare un salto di qualità. Ho avuto il privilegio di studiare questi strumenti occupandomi fino a pochi mesi fa dell’altra anima di IGT che è quella del mondo dei casinò e delle slot machine. In quell’ambito abbiamo costruito con l’aiuto di alcuni partner strumenti per la valutazione dei comportamenti di consumo nel gioco e fuori dal gioco, in ambienti come quello del casinò. La stessa cosa stiamo pensando di fare nel mondo del digitale. Credo ci siano tecnologie e strumenti che si possono utilizzare anche nel mondo delle lotterie che sono il nostro business principale. Non abbiamo ancora questi strumenti disponibili, ma abbiamo intenzione di investire per averli”.

