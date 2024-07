Regno Unito: il BGC dona 172,5 milioni di sterline per affrontari i problemi legati al gioco d’azzardo

I membri del Betting and Gaming Council (BGC) hanno donato un totale di 172,5 milioni di sterline negli ultimi quattro anni per affrontare il gioco d’azzardo problematico e i danni

I membri del Betting and Gaming Council (BGC) hanno donato un totale di 172,5 milioni di sterline negli ultimi quattro anni per affrontare il gioco d’azzardo problematico e i danni correlati. Questo importo supera di 22,5 milioni di sterline il contributo inizialmente previsto di 100 milioni di sterline da parte dei quattro maggiori membri del BGC: Flutter, Entain, bet365 ed Evoke (888/William Hill).

Le donazioni sono state gestite principalmente dall’organizzazione benefica indipendente GambleAware per la ricerca, la Prevenzione e il Trattamento (RPT) del gioco d’azzardo problematico. Inoltre, il BGC ha finanziato con 10 milioni di sterline un programma di prevenzione del danno da gioco d’azzardo giovanile, coinvolgendo oltre due milioni di giovani e coloro che lavorano con loro nel Regno Unito, portando il totale delle donazioni a 132,5 milioni di sterline.

Altri membri del BGC e licenziatari regolamentati del Regno Unito hanno contribuito con ulteriori 10 milioni di sterline all’anno, portando il totale complessivo a 172,5 milioni di sterline negli ultimi quattro anni. Nel solo ultimo anno, i membri del BGC hanno previsto finanziamenti RPT per circa 50 milioni di sterline.

Il BGC ha proposto di sostituire il modello di contributo volontario con un prelievo legale, purché sia indipendente e protegga i fornitori esperti del terzo settore. Tra questi fornitori ci sono GamCare, che ha gestito oltre 38.000 sessioni di trattamento strutturato nel 2022/23, e Gordon Moody, che gestisce l’unico centro di assistenza residenziale per donne con problemi di gioco.

Oltre alle donazioni RPT, i membri del BGC hanno raccolto milioni per altre iniziative benefiche, con la sola BGC che ha raccolto oltre 6 milioni di sterline per vari enti di beneficenza.

Wes Himes, direttore esecutivo degli standard e dell’innovazione della BGC (Betting and Gaming Council), ha dichiarato che circa 22,5 milioni di persone nel Regno Unito si dedicano regolarmente alle scommesse in modo sicuro e responsabile. La BGC è impegnata a elevare gli standard del settore, evidenziando che i fondi raccolti per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze sono destinati esclusivamente a organizzazioni indipendenti accreditate dalla Gambling Commission. La BGC sostiene la sostituzione del sistema attuale di prelievo volontario con uno obbligatorio per garantire la sicurezza dei finanziamenti per il terzo settore, che svolge un lavoro fondamentale nella prevenzione e nella ricerca sulle dipendenze da gioco.

Nonostante i membri della BGC continuino a fornire contributi volontari, vi sono preoccupazioni riguardo alle proposte del precedente governo, che potrebbero avere un impatto negativo sui bookmaker indipendenti a causa di costi di prelievo elevati. Dal 2019, circa 160 negozi di scommesse indipendenti hanno chiuso, e la BGC stima che circa 492 bookmaker saranno influenzati negativamente da una tassa dello 0,4%.

La BGC contribuisce con 7,1 miliardi di sterline all’economia britannica e genera 4,2 miliardi di sterline in tasse, supportando 110.000 posti di lavoro. Circa 22,5 milioni di adulti scommettono ogni mese in Gran Bretagna, con lo 0,4% della popolazione adulta classificata come giocatori problematici secondo l’ultimo NHS Health Survey per l’Inghilterra.

