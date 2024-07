Nuove avventure su StarCasinò: tra gli incredibili arrivi, l’attesissimo Nitropolis 5

Da battute di caccia ad emozionanti sfide in un mondo post-apocalittico: esclusive novità arrivano per arricchire l’offerta estiva della piattaforma

StarCasinò presenta nuove slot per intrattenere gli appassionati e distrarli dal caldo torrido di questo luglio: nuovi titoli che trasporteranno i giocatori in mondi fantastici, facendo vivere loro esperienze indimenticabili.

Gods of Olympus 3 Megaways è il primo dei nuovi titoli disponibili sulla piattaforma. Questo nuovo gioco di IRON DOG STUDIO, ambientato tra gli dei dell’antica Grecia e arrivato il 22 luglio, sarà in esclusiva fino al 5 agosto ed è particolarmente interessante perché sfrutta la popolare meccanica Megaways per offrire ai giocatori un numero impressionante di modi per vincere.

Il 23 luglio è stato introdotto invece un nuovo gioco di HACKSAW Gaming, Slayers Inc, che sarà disponibile in esclusiva su StarCasinò fino al 6 agosto. Questa avventurosa e unica slot invita gli utenti più coraggiosi a unirsi a una squadra di cacciatori di mostri, offrendo un’esperienza di gioco ricca di azione e adrenalina.

Dal 23 luglio è disponibile sulla piattaforma Nitropolis 5, sviluppato da ELK Studios. Questo nuovo capitolo della serie Nitropolis promette di coinvolgere gli utenti in un’avventura elettrizzante con nuove funzionalità e meccaniche di gioco innovative, il tutto ambientato in un mondo post-apocalittico gestito da quattro clan, in lotta per il possesso del prezioso Nitro verde che alimenta le loro auto.

Sempre il 25 luglio, StarCasinò aggiunge anche la nuova slot di Relax Gaming al suo incredibilmente vasto portfolio di slot, Ancient Tumble, titolo che trasporterà i giocatori in un mondo antico pieno di misteri e tesori nascosti. Con la sua grafica mozzafiato e il gameplay coinvolgente, questo gioco è destinato a diventare un classico di questa stagione estiva.

Altra incredibile novità in piattaforma che StarCasinò presenta questa settimana è la Lightning Storm, il nuovo game show di Evolution, che propone impressionanti moltiplicatori fino a 20.000x e cinque incredibili giochi bonus mai visti prima. Ambientato in un oscuro studio in stile laboratorio, tra strani esperimenti e scienziati pazzi, il gioco offre nuove funzioni ed emozioni garantite.

PressGiochi