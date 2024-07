Magurno (Novomati Italia): “Le persone sono al centro della visione e dei valori aziendali”

Welfare e Wellbeing Strategy nel segno dello sport, della salute, del benessere e, più in generale, della work-life harmony. Sono questi i temi al centro della video intervista a Rossella

Welfare e Wellbeing Strategy nel segno dello sport, della salute, del benessere e, più in generale, della work-life harmony. Sono questi i temi al centro della video intervista a Rossella Magurno, Group HR Director di NOVOMATIC Italia, in occasione della pubblicazione del nuovo bilancio dedicato al “Percorso ESG”.

“In Novomatic – afferma Magurno – ci impegniamo ogni giorno per creare le condizioni che permettano ai nostri collaboratori di stare bene e di esprimere loro stessi in azienda essendo loro al centro della nostra visione. Proprio dall’ascolto delle nostre persone e dei loro bisogni, partiamo per costruire le iniziative a loro dedicate.

La nostra people strategy oltre ad essere legata strettamente alla business strategy, ossia agli obiettivi di medio lungo termine che l’azienda si propone, è strettamente connessa ai valori aziendali che per noi non devono rimanere sulla carta ma devono avere un impatto trasformativo sull’organizzazione.

Partiamo dall’ascolto attivo di tutti gli stakeholders che ruotano attorno alla nostra organizzazione in particolare dei nostri collaboratori che raggiungiamo attraverso delle engagement survey periodiche.

Il 2023 è stato un anno ricco di appuntamenti, di momenti di incontro, scambio e socializzazione. Questo è stato anche l’anno del nostro nuovo accordo di smart working di gruppo con la volontà di cogliere le opportunità del lavoro da remoto cercando sempre il giusto equilibrio tra cultura aziendale, stile manageriale e le diverse esigenze dei ruoli e professionalità che coesistono all’interno del gruppo”.

