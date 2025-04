Divieto pubblicità ai giochi: Agcom sanziona un content creator di TikTok

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha emesso una sanzione amministrativa di 102.000,00 euro ad un content creator italiano che gestisce i due account TikTok “Lucky luna tv” e “Riki.b” per violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96 (cd. Decreto dignità).

Si ricorda che la citata norma stabilisce che “al fine di un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”.

“Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creator attraverso varie piattaforme per la condivisione di video tra le quali, per quanto qui di interesse, “TikTok”.

In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sulla predetta piattaforma di condivisione video, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società TikTok Technology Limited per le violazioni commesse da diversi content creator tramite video diffusi presso i rispettivi canali, conclusosi con l’adozione della delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023”, si legge nel provvedimento.

L’Autorità, dopo gli accertamenti svolti dai funzionari della Guardia di Finanza, ha individuato nei due profili TikTok “Lucky luna tv” e “Riki.b” la diffusione di contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro.

In definitiva, quindi, Agcom ha erogato una sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate di 51.000,00 euro, per ciascuna delle due violazioni, corrispondente alla sanzione minima prevista dalla legge per la violazione riscontrata. La sanzione deve ritenersi lieve anche in considerazione della mancanza di ricavi e del fatto che si tratta della prima sanzione erogata ai due canali.

Oltre alla sanzione, l’Autorità ha stabilito che il titolare non dovrà più caricare sulla piattaforma TikTok nuovi contenuti identici o simili e dovrà rimuovere dai suoi profili TikTok i contenuti ancora disponibili oggetto di sanzione.

PressGiochi