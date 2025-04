EAG Expo: completata la prima fase del programma di engagement per l’edizione del 2026

Il team di EAG Expo ha completato la prima fase del suo programma di ricerca e engagement degli espositori in preparazione dell’edizione del 2026 di quella che è la più grande fiera del Regno Unito per il settore dell’intrattenimento fuori casa.

Il programma di engagement di EAG ha visto i membri senior del team incontrare il 50% degli espositori del 2025 e condurre un sondaggio sul sentiment digitale inviato a ogni azienda presente alla fiera, compresi i partecipanti alla SIE Expo (SIE) e al London Casino and Gaming Show (LCG), entrambi inaugurati a gennaio.

La seconda fase del programma si concluderà entro giugno, offrendo al team della fiera un’analisi completa di punti di forza, debolezze e opportunità da inserire nella campagna di sviluppo per la fiera del 2026, che sarà la prima sotto la guida del nuovo presidente di EAG Nick Harding.

Spiegando come verranno utilizzati i risultati del programma di engagement, Nick Harding ha affermato: “L’edizione 2025 di EAG Expo è stata la più grande mai registrata, occupando poco meno di 5.000 metri quadrati di spazio. Parallelamente alla crescita fisica, la partecipazione a EAG è aumentata del 23% e ha continuato una traiettoria ascendente che ha visto i numeri aumentare del 69% dal 2022. Con l’aggiunta di due nuovi ed entusiasmanti eventi, i dati indicano un evento che è in buona salute, tuttavia, il mio obiettivo è esplorare opportunità di miglioramento e il modo migliore per identificare come possiamo soddisfare le esigenze del business è parlare e ascoltare il feedback dei nostri espositori”.

Ha aggiunto: “Dalle nostre discussioni è chiaro che EAG Expo apporta un contributo significativo alla salute della filiera del settore e che gli espositori vedono EAG come un elemento centrale delle loro attività di vendita e marketing per l’intero anno. Ogni spunto che riceviamo come risultato del nostro impegno è inestimabile. Alcuni suggerimenti possono essere incorporati nella fornitura di EAG Expo 2026 e altri che coinvolgono terze e persino quarte parti sono più complessi e richiederanno più tempo per essere implementati. Il messaggio che voglio inviare alla nostra crescente base di espositori è che EAG è il vostro evento e il team si concentrerà sulla fornitura di un evento professionale, dinamico e pertinente da non perdere per l’intero settore”.

Un’analisi più approfondita dei dati sulla partecipazione ha confermato che l’84% di coloro che hanno partecipato a EAG, SIE e LCG sono stati definiti come decisori, che un totale di 1.973 aziende erano rappresentate a ExCeL London con il 14% dei visitatori che si sono recati alle fiere di Londra da fuori dal Regno Unito.

In termini di popolarità, i divertimenti si sono classificati in cima alla classifica, identificati come il settore di interesse primario dal 35% dei visitatori, seguiti da centri di gioco per adulti (19%), pub e club (15%), attrazioni per visitatori (14%), casinò (9%), socializzazione competitiva (4%) e bingo (4%).

L’edizione 2026 di EAG Expo, che include la SIE Expo e il London Casino and Gaming Show, si terrà il 13/14/15 gennaio presso l’ExCeL di Londra.

PressGiochi