Irlanda. GRAI e UKGC siglano un accordo di collaborazione

La Gambling Regulatory Authority of Ireland ha ospitato il CEO della UK Gambling Commission a Dublino il 2 aprile 2025. Durante la visita entrambi i CEO hanno formalmente firmato un Memorandum of Understanding (MOU) tra la Gambling Regulatory Authority of Ireland (GRAI) e la UK Gambling Commission.

Questo accordo stabilisce un quadro di cooperazione e stabilisce i principi generali di collaborazione tra il Gambling Regulator irlandese e la UK Gambling Commission. Gli obiettivi comuni di entrambi i regolatori sono di consentire relazioni di lavoro più strette che miglioreranno la capacità di ciascuna organizzazione di svolgere i rispettivi doveri e funzioni.

Oltre alla firma del documento, si è svolto un costruttivo incontro bilaterale in cui si è discusso di aree quali conformità, monitoraggio e applicazione, insieme ad altre questioni normative rilevanti per entrambe le giurisdizioni.

Questo è il primo di una serie di MOU che il GRAI intende mettere in atto con altri Gambling Regulator in tutta l’UE nei prossimi mesi.

Accogliendo con favore l’accordo, l’amministratore delegato della Gambling Regulatory Authority of Ireland, Anne Marie Caulfield, ha affermato: “Questo Memorandum d’intesa con la UK Gambling Commission è un passo importante nella formalizzazione del rapporto di lavoro tra i due regolatori e vorrei ringraziare Andrew Rhodes e un certo numero di suoi colleghi in varie aree della Commissione per i loro consigli e il loro supporto negli ultimi mesi. L’Irlanda e il Regno Unito condividono molti degli stessi operatori e pratiche di gioco d’azzardo, quindi l’attuazione di questo accordo migliorerà la nostra capacità di condividere informazioni e di assolvere efficacemente alle nostre rispettive responsabilità normative. Un dialogo aperto e una stretta cooperazione tra entrambe le giurisdizioni sono fondamentali e non vedo l’ora di continuare questa stretta cooperazione negli anni a venire”.

