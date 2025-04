NOVOMATIC e ADMIRAL Pay, Title Sponsor della Rimini Marathon 2025: sport, comunità e condivisione

NOVOMATIC Italia rinnova la partecipazione alla Rimini Marathon 2025 consolidando un rapporto ormai storico con uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno per la comunità riminese. Un impegno che si rafforza anche grazie alla collaborazione con l’Istituto di Pagamento ADMIRAL Pay, che con il proprio APay E-Wallet è sempre presente nelle iniziative a sostegno dello sport e della comunità. Dopo il successo della recente Maratona di Roma, NOVOMATIC Italia conferma il proprio sostegno alle manifestazioni che promuovono valori fondamentali come il benessere, la condivisione e la solidarietà. Quest’anno il Gruppo sarà title sponsor delle due principali competizioni podistiche, rispettivamente con la NOVOMATIC Rimini Marathon e la APay E-Wallet Half Marathon.

La Rimini Marathon rappresenta un’occasione speciale non solo per gli atleti e gli appassionati di corsa, ma anche per il team aziendale: quest’anno saranno infatti oltre 300 le presenze tra colleghi, amici, familiari e persino gli amici a quattro zampe, dimostrando ancora una volta lo spirito di squadra e la voglia di stare insieme. Rimini, sede storica di NOVOMATIC Italia, accoglierà i colleghi provenienti da tutte le altre sedi italiane, creando un fine settimana all’insegna dello sport e dell’aggregazione. Questa iniziativa rappresenta non solo un momento di condivisione aziendale, ma anche un’opportunità per ribadire l’importanza di sostenere eventi sportivi che contribuiscono alla crescita della comunità locale e alla promozione di uno stile di vita sano.

“Siamo felici di rinnovare la nostra presenza alla Rimini Marathon e di supportare attivamente eventi che valorizzano lo sport e la coesione sociale” – dichiara Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia. “Partecipare con un numero così ampio di colleghi e amici ci riempie di orgoglio e rafforza il senso di appartenenza alla comunità locale. La città di Rimini ha accolto la nostra prima sede nel 2007, diciotto anni fa, e oggi ci emoziona pensare che abbiamo oltre 250 dipendenti nei nostri uffici locali, 400 in tutta l’Emilia-Romagna, e quasi 4.500 in tutta Italia!”

NOVOMATIC Italia continuerà a investire in iniziative che promuovono il benessere e l’inclusione, confermando il proprio impegno a favore dello sport e della comunità.

PressGiochi