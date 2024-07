Regole tecniche giochi online: PVR, il sistema conti gioco del concessionario deve impedire il superamento della soglia di ricarica di cento euro settimanali

Per le operazioni di ricarica e prelievo devono essere utilizzati esclusivamente strumenti di pagamento che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari e intestati al titolare del conto di gioco.

Se effettuate presso un punto vendita ricariche e nel limite complessivo settimanale di cento euro, sono consentite operazioni di ricarica in contanti o con altri strumenti di pagamento.

Per le ricariche effettuate presso un punto vendita ricariche il sistema dei conti di gioco del concessionario, oltre a memorizzare i dettagli dello strumento di pagamento utilizzato, deve possedere meccanismi di controllo atti a impedire il superamento della soglia di cento euro settimanali.

Devono essere adottate misure tecniche di geo-localizzazione degli indirizzi IP dei dispositivi utilizzati dai singoli giocatori, deve essere impedito l’accesso a siti e/o app gestiti direttamente dal

concessionario ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate che offrono servizi di gioco diversi da quelli consentiti da ADM, deve escludersi per i consumatori residenti in Italia l’offerta dei giochi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a f) attraverso siti diversi da quelli gestiti dal concessionario in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorché gestiti dallo stesso concessionario direttamente o attraverso società controllanti, controllate o collegate.

E’ quanto riporta il decreto di regole tecniche per le nuove concessioni del gioco a distanza inserendo quanto previsto nel decreto legislativo n. 41 del 2024 sulle ricariche ai conti gioco previste nei punti vendita.

PressGiochi