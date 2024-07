Terracina (LT): evade dai domiciliari per giocare alle slot, arrestato

Ha tentato la fortuna, ma gli è andata male. Due volte: la prima, perché, nonostante fosse agli arresti domiciliari, si era allontanato da casa per giocare alle slot machine, finendo per perdere tutto; la seconda, perché mentre cercava di rifarsi con gli ultimi spiccioli, è stato fermato dai carabinieri e arrestato per evasione.

L’incidente è avvenuto a Terracina. I Carabinieri del Nucleo Operativo, Aliquota Radiomobile, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino del 1972, residente a Terracina (LT), che si trovava agli arresti domiciliari.

L’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, precisamente all’interno di un bar di Terracina, intento a giocare alle slot machine. Dopo aver completato le formalità di rito, l’arrestato è stato ricondotto presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

