Filippine: il Presidente mette al bando gli operatori di gioco d’azzardo offshore

Il presidente Ferdinand Marcos ha ordinato un divieto sugli operatori di gioco d’azzardo offshore (noti come POGO). Durante il suo terzo discorso sullo stato della nazione, Marcos ha dichiarato di aver preso questa decisione dopo aver ascoltato le richieste di senatori e cittadini. “Il disordine che creano nella nostra società e la profanazione del nostro paese devono essere fermati,” ha detto Marcos. Ha ordinato alla Philippine Amusement and Gaming Corp (PAGCOR), che funge sia da regolatore statale che da operatore di giochi di terminare le operazioni entro la fine dell’anno.

Gli operatori di gioco d’azzardo offshore, principalmente gestiti da cinesi, hanno generato un boom nel mercato immobiliare del paese e dovevano contribuire all’occupazione e alle entrate fiscali. Tuttavia, nonostante PAGCOR affermasse che molti operassero come imprese legittime, ci sono stati una serie di scandali legati a traffico di esseri umani, lavoro forzato e casi di operatori che fungevano da copertura per truffe online.

Marcos ha detto che molti operavano sotto la facciata di stabilimenti legittimi si impegnavano in attività illegali in settori non legati al gioco d’azzardo, come frodi finanziarie, riciclaggio di denaro, prostituzione, traffico di esseri umani e rapimenti. La situazione è culminata con il salvataggio di 875 persone durante un’irruzione in un centro a Bamban, Tarlac, a marzo.

PressGiochi