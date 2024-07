Russia, il casinò Tigre de Cristal messo in vendita per evitare le sanzioni della guerra

Il 15 agosto è prevista un’assemblea straordinaria del Gruppo LET per votare sulla cessione dei suoi asset russi, tra cui il casinò Tigre de Cristal in Russia. Secondo una comunicazione alla Borsa di Hong Kong, questa mossa mira a ottimizzare gli asset della società.

Il LET Group ha dichiarato che la sua controllata, inclusa Summit Ascent, possiede asset e operazioni significative in Giappone e nelle Filippine. Lo sviluppo continuo di questi asset è finanziato da prestiti bancari.

Tuttavia, continuare a possedere il Tigre de Cristal, comporta “rischi di sanzioni imposte su questi asset o sul Gruppo LET e le sue controllate da parte di questi paesi e territori (cioè, le Filippine e il Giappone), tutti alleati degli Stati Uniti”, ha osservato la società.

Nel frattempo, Major Success, uno degli azionisti, sostiene la cessione. Nonostante G1 Entertainment (l’entità operativa dietro il Tigre de Cristal ) rappresenti una parte significativa dei ricavi e degli asset totali del gruppo negli ultimi anni, Major Success crede che continuare a detenere G1 Entertainment “porterà troppe incertezze e rischi per lo sviluppo e le prospettive del LET Group”.

A gennaio, il LET Group ha tentato di cedere tutte le sue azioni in G1 Entertainment a Dalnevostochny Aktiv, una società russa, per 116 milioni di dollari. Tuttavia, l’accordo è sfumato, con la maggioranza dei direttori del LET Group e di Summit Ascent che hanno rassegnato le dimissioni in opposizione alla vendita.

La decisione di disinvestire dagli asset russi si inserisce in un contesto di crescente pressione geopolitica e rischio economico. Con i legami sempre più stretti tra Stati Uniti, Giappone e Filippine, e le potenziali sanzioni che potrebbero colpire le società con interessi significativi in Russia, il LET Group cerca di ridurre le incertezze e proteggere i suoi interessi globali.

L’assemblea straordinaria del 15 agosto rappresenterà un momento cruciale per il futuro del LET Group, determinando se la società riuscirà a liberarsi di un asset che, seppur redditizio, è diventato troppo rischioso da mantenere.

PressGiochi