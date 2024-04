Ippica. Melfi a caccia di rivali nel Premio Parioli

L’Ippodromo di Capannelle è pronto a vivere una giornata di grande ippica perché domenica vanno in scena due delle corse per eccellenza dell’impianto capitolino: il Premio Parioli e il Regina Elena. Nel primo, riservato ai maschi di tre anni, Melfi è decisamente il cavallo da battere. Il figlio di Kessaar è reduce da quattro vittorie nelle ultime cinque gare disputate e sulla distanza è quasi imbattibile: gli esperti Sisal ritengono Melfi in pole per la vittoria, nelle quote antepost, a 2,25. Il baio irlandese è in cerca di rivali e potrebbe trovare il primo antagonista in casa: Maturlo ha effettuato una unica uscita in questo 2024 conclusa però con un successo. L’allievo di Antonio Marcialis cerca il colpo della vita e la sua vittoria si gioca a 5,50. Il podio dei favoriti è completato da Touissant che sogna di ricoprire il ruolo di outsider. Il puledro transalpino, in cinque corse, ha messo insieme 3 vittorie e due piazzamenti ragion per cui è pronto a giocarsi le sue chance: la quarta vittoria in carriera per Touissant è offerta a 6,50. Terminato il Premio Parioli, ecco che ci apre il sipario nel Regina Elena dedicato alle puledre di tre anni. Sioux Life sogna di trionfare di fronte al pubblico di casa e parte davanti a tutti per la vittoria finale. Reduce dal successo a Milano, meno di un mese fa, la figlia di Sioux Nation e Ninepins punta decisa alla vittoria in quota a 2,30. La prima antagonista è l’americana Sun Never Sets che, in questo primo scorcio di 2024, è apparsa in buona forma e si gioca vincente a 3,75. Attenzione poi all’irlandese Greater Queen la quale arriva al Regina Elena a capo di 10 mesi da incorniciare: sette uscite, 5 vittorie e 2 piazzamenti. La vittoria a Capannelle, domenica prossima, è offerta a 5,50.

PressGiochi