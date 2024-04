Sud Africa: presentato disegno di legge per regolamentare il gioco online

Un disegno di legge presentato dal partito di opposizione Alleanza Democratica mira a regolamentare finalmente il gioco d’azzardo online in Sud Africa. Sponsorizzato dal ministro del commercio Dean Macpherson, il Remote Gambling Bill 2024 autorizzerebbe il gioco d’azzardo online attraverso le autorità provinciali piuttosto che attraverso il National Gambling Board (NGB).

Il disegno di legge propone procedure per la concessione di licenze, norme pubblicitarie, misure di gioco responsabile e conformità con la legislazione antiriciclaggio del Sud Africa, il Financial Intelligence Center Act.

L’Alleanza Democratica ha accusato l’African National Congress (ANC) di non essere riuscito a “fornire un’adeguata protezione e regolamentazione all’industria del gioco d’azzardo online” a causa del suo lungo ritardo nell’attuazione del National Gambling Amendment Act del 2008, che mirava a regolamentare il gioco d’azzardo online. Ciò ha portato ad un aumento dell’attività criminale e ad una perdita di potenziali entrate.

l procuratore distrettuale ha dichiarato: “Dopo quasi 16 anni, la legge non è ancora entrata in vigore, il che significa che continua ad esistere una lacuna giuridica nel settore. Ciò è molto preoccupante considerati gli enormi passi avanti e i progressi nell’utilizzo dell’online da allora.”

Ha affermato che la NLB era inefficace nel regolamentare il gioco d’azzardo online. Propone che alle autorità provinciali venga concesso il potere di rilasciare licenze di gioco d’azzardo online distinte per operatori, produttori, fornitori e fornitori di servizi di manutenzione.

Le regole proposte per il gioco d’azzardo responsabile includono l’obbligo per i giocatori di fissare limiti alle proprie spese. Il disegno di legge propone anche la creazione di un servizio di risoluzione delle controversie per i giocatori. Il 29 maggio si terranno le elezioni generali in Sud Africa.

PressGiochi