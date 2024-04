10&Lotto: a Savona e in provincia di Salerno vincite per 100mila euro ciascuno

Due belle vincite da 100mila euro ciascuno sono state realizzate a Savona e a Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, rispettivamente grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro e ad

Due belle vincite da 100mila euro ciascuno sono state realizzate a Savona e a Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, rispettivamente grazie ad un ‘nove’ Doppio Oro e ad un ‘otto’ Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10&Lotto di martedì 23 aprile, distribuisce anche una serie di premi che fanno esultare Modica, in provincia di Ragusa, con 22.500 euro, mentre Bagheria (PA), Porto Empedocle (AG) e Trezzano sul Naviglio (MI), vengono premiate invece con 20mila euro ciascuno.

Da segnalare anche le due vincite gemelle di Pompei, in provincia di Napoli, con un ‘uno’ Oro da 6.300 euro ciascuno.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 28,9 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.267 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi