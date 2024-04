Serie A: Napoli – Roma con vista sull’Europa

Domenica 28 aprile si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona Napoli-Roma, big match valevole per la 34ª giornata della Serie A 2023-2024 che vedrà affrontarsi due squadre che sognano di raggiungere l’Europa. I partenopei hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 uscite, stanziandosi in ottava posizione con 49 punti. Dopo la vittoria per 1-0 nel recupero contro l’Udinese (match sospeso per il malore di N’Dicka), i giallorossi sono al quinto posto con 58 punti, 9 lunghezze in più della squadra di Calzona. Per questa partita, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria della squadra azzurra con il segno 1 attestato a 1.93 e la X a 3.60; il 2 della squadra di De Rossi è quotato a 3.90. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 1.72, il No Goal è fissato a 1.96; l’Over 2,5 è offerto a 1.82, mentre la quota dell’Under 2,5 è di poco superiore, attestata a 1.85. L’1-1 è il risultato esatto più atteso, bancato a 6.75, seguito dall’1-0 dato a 8.00 e dal 2-1 quotato a 9.00; tutti gli altri esiti sono dati a partire da 9.50.

L’Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida tra Juventus e Milan, che giocheranno sognando di conquistare la seconda posizione in classifica. Per la Vecchia Signora trionfare sui rossoneri significherebbe accorciare le lunghezze sul secondo posto; gli uomini di Pioli cercano invece il riscatto dopo la sconfitta del derby. La squadra di Allegri viene data dai pronostici come favorita: l’1 è quotato infatti a 2.10, mentre il Milan si attesta con il segno 2 a 3.70. La X è quotata a 3.50. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è dato a 6.25, l’1-0 a 7.75, mentre il 2-0 e il 2-1 sono bancati rispettivamente a 10.00 e 9.25.

Allo Stadio Renato Dall’Ara si svolgerà il match tra Bologna e Udinese, rispettivamente al quarto e al 17esimo posto con 62 e 28 punti. I bookies di Betsson propongono gli uomini di Thiago Motta come vincenti: il segno 1 è quotato a 1.61, contro il 2 della squadra di Cannavaro proposto alto a 5.90; la X è bancata a 3.85. Per questo match, il Goal è dato a 2.06, il No Goal è previsto a 1.66. I risultati esatti più attesi sono l’1-0 attestato a 6.00 e il 2-0 dato a 6.85. A seguire, l’1-1 quotato a 7.50 e il 2-1 bancato a 9.00.

Allo stadio Meazza di Milano si giocherà il match tra Inter e Torino; i padroni di casa, laureati campioni d’Italia matematicamente in seguito alla vittoria nel derby di Milano, sono stanziati a 86 punti. La squadra granata invece, che naviga a metà classifica con 46 punti, dopo un pareggio con il Frosinone 0-0, continua a voler raggiungere l’Europa. Per questa partita i pronostici vedono la capolista vittoriosa con segno 1 bancato a 1.54. La X è quotata a 4.10, il segno 2 è dato a 6.40. L’Under 2,5 si attesta a 1.75, l’Over 2,5 a 1.93; il Goal è dato a 2.06, mentre il No Goal è atteso con quota a 1.66.

Al Gewiss Stadium si svolgerà la partita tra Atalanta e Empoli, per la quale i bookmakers di Betsson vedono la Dea in vantaggio con l’1 quotato a 1.44, decisamente favoriti rispetto al 2, dato a 6.85. È alta anche la quota del pareggio, bancata a 4.70. Per questo match, il Goal è il più atteso, attestato a 1.86; l’Over 2,5 viene quotato a 1.65, inferiore all’Under 2,5 bancato a 2.06.

Venerdì 26 aprile la partita tra Frosinone e Salernitana, rispettivamente al 18esimo e ultimo posto in classifica, aprirà la 34esima giornata. I bookies di Betsson propongono la vittoria della squadra di casa a 1.43, quota decisamente più bassa rispetto al segno 2 bancato alto a 6.85; la X si attesta a 4.90. Il risultato esatto più atteso per questo match è il 2-0, proposto a 7.75; lo 1-0 e il 2-1 sono quotati rispettivamente a 8.75 e a 8.50.

Per Lecce – Monza i pronostici vedono gli uomini di Gotti vincenti con l’1 fissato a 2.03, mentre la squadra di Palladino è quotata in svantaggio con segno 2 a 4.05. La X è data a 3.20. Per quel che riguarda Lazio – Verona, i bookies prevedono la vittoria dei biancocelesti: il segno 1 dei padroni di casa è infatti quotato a 1.62, la X è bancata a 3.85, mentre il 2 della squadra di Baroni è dato alto a 5.70. Decisamente favorita la Fiorentina nello scontro con il Sassuolo: i pronostici propongono il segno 1 della Viola a 1.71, mentre il 2 neroverde e la X sono quotati rispettivamente a 4.75 e 3.95.

Il Genoa sfiderà il Cagliari al Ferraris, match che chiude la 34esima giornata di Serie A; i bookmakers di Betsson propongono il segno 1 dei liguri a 2.25, la X si attesta a 3.15, mentre il 2 della squadra di Claudio Ranieri è dato più alto a 3.45.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi