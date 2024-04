ADMIRAL Pay annuncia la partnership strategica con QLASH

QLASH è entusiasta di annunciare una partnership strategica con ADMIRAL Pay, istituto innovatore nel settore dei pagamenti digitali. Grazie a questa collaborazione ADMIRAL Pay diventa il fornitore ufficiale di pagamenti di QLASH e sponsor di una ricca serie di tornei dedicati.

ADMIRAL Pay, specializzato nella fornitura di soluzioni di pagamento efficienti e sicure, offre infrastrutture affidabili per le transazioni digitali e supporta diversi metodi di pagamento, tra cui carte Visa, MasterCard, e da e per altri portafogli elettronici. Questa versatilità si adatta perfettamente al mondo dinamico degli Esports, fornendo un mezzo pratico e sicuro per i tutti i servizi legati ai giochi e agli eventi.

Luca Pagano, CEO di QLASH, ha condiviso il suo entusiasmo per questa collaborazione: “Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con ADMIRAL Pay. Questa partnership rappresenta una sinergia perfetta e un’integrazione completa tra QLASH e ADMIRAL Pay nelle nostre attività durante l’anno. Siamo sicuri che ADMIRAL Pay sia il partner ideale nel mondo del gaming, e non vediamo l’ora di esplorare insieme nuove frontiere.”

Soddisfazione espressa anche da Raffaele Gnazzi, CEO di ADMIRAL Pay: “La partnership strategica con QLASH ci permette di aprire il nostro orizzonte ad un target per noi importantissimo, rappresentato dai giovani, che ama divertirsi ed effettuare pagamenti in modo sicuro, utilizzando canali digitali. Come Istituto di Pagamento autorizzato da Banca Italia, ADMIRAL Pay assicura proprio questo attraverso l’app APay E-wallet, il portafoglio digitale con cui chi ama gli Esports può da oggi gestire le proprie transazioni in autonomia, agevolmente, e in totale compliance con la normativa vigente”.

Gli utenti potranno infatti partecipare gratuitamente a eventi mensili supportati proprio da ADMIRAL Pay, godendo di premi esclusivi su titoli famosi come EA FC, eFootball, Clash Royale e Yu-Gi-Oh! Master Duel. Inoltre, QLASH, attraverso il proprio network di content creators e la partecipazione a fiere di settore, darà visibilità al brand ADMIRAL Pay, promuovendo la sua reputazione in un mercato in rapida espansione.

Questa partnership rappresenta solo l’inizio di un impegno più ampio e integrato tra QLASH e ADMIRAL Pay nel mondo del gaming. Entrambe le aziende sono impegnate a esplorare nuove opportunità per rafforzare la loro presenza nel settore, puntando su innovazione e coinvolgimento della community.

PressGiochi