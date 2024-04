StarCasinò presenta nuove slot per l’aprile 2024

Il portafoglio del brand si arricchisce di novità, grazie all’arrivo di 4 nuovi giochi, due in esclusiva nazionale

StarCasinò annuncia l’arrivo di quattro entusiasmanti nuove slot che arricchiranno l’esperienza dei suoi utenti, grazie a una vasta gamma di temi e caratteristiche innovative.

La prima, prodotta da Backseat Gaming in collaborazione con la piattaforma Open RGS di Hacksaw Gaming, è Commander of Tridents che trasporta i giocatori nelle profondità degli abissi marini. Disponibile in esclusiva su StarCasinò dal 22 aprile al 6 maggio, offre un’esperienza di gioco avvincente con una volatilità medio-alta e la possibilità di vincite fino a 15.000 volte la puntata.

Manimals, creato da StakeLogic, propone un’atmosfera futuristica e fantascientifica, con un layout 4×5, espandibile fino a 8×5 in caso di vincite consecutive, senza l’utilizzo di paylines. Già disponibile su StarCasinò, da oggi 24 aprile, promette ai suoi utenti dettagli dinamici, grazie alle sue caratteristiche bonus e alle prestazioni all’avanguardia del software.

Il 25 aprile il brand presenta inoltre due ulteriori novità: Tropicool 3 e Gimme The Honey Megaways. La prima slot, con protagonisti due simpatici uccellini, è stata ideata da Elk Studios. Ogni colonna dei rulli contiene 6 simboli e ad ogni vincita attiva la funzione Avalanche con nuovi simboli in cascata; ha una volatilità medio-alta, con un RTP del 94% sia nelle partite standard sia con l’attivazione di bonus speciali.

La seconda, Gimme The Honey Megaways , sarà disponibile in esclusiva su StarCasinò fino al 9/05. Proposta da Isoftbet, immerge i giocatori in un mondo vivace e stravagante, caratterizzato da un’affascinante grafica a tema apistico.

Con queste recenti integrazioni alla sua gamma di giochi, il brand non solo conferma il suo impegno costante nell’innovazione, ma si distingue dai concorrenti per l’ampia e diversificata selezione di intrattenimento offerto.

PressGiochi