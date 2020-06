Italia. WorldMatch sigla una nuova partnership con Signorbet.it

WorldMatch ha rafforzato la sua presenza nel mercato del gioco italiano grazie a un nuovo importante accordo con Signorbet.it, il marchio online di Slot Plus srl. Il concessionario fa parte del noto gruppo Distante, attivo nel settore dei giochi da oltre 50 anni e lancerà sul suo sito web entro metà giugno una prima tranche di 40 titoli scelti tra le slot online di ultima generazione prodotte da WM.

Andrea Boratto, CEO di WorldMatch, commenta: “Siamo soddisfatti di questo nuovo traguardo e non vediamo l’ora di iniziare quest’importante collaborazione con Signorbet che ci permetterà di aggiungere nuovi clienti”. Domenico Distante, l’Amministratore di Signorbet, ha dichiarato: “WorldMatch è il partner giusto per aggiungere qualità e assortimento alla nostra offerta di casinò online anche in un periodo così difficile per l’intero settore, siamo sempre alla ricerca di nuove partnership per investire nel futuro del nostro marchio”.

PressGiochi