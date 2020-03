Gambling, rinnovarsi è sinonimo di successo

Sapersi rinnovare è l’unico modo per garantire il successo. Chi vive nel mondo del gambling lo sa, ma è una regola che potrebbe valere per qualsiasi altro ambiente.

Lo dimostrano in primo luogo le slot machine di oggi, che sono sempre più simili a veri e propri videogiochi non solo per quanto riguarda la trama, le vicende o i protagonisti, ma anche per la veste grafica.

Ci sono vari ingredienti per realizzare o rinnovare una slot machine. Il primo è quello di garantire una maggiore giocabilità delle slot, quello che gli inglesi chiamano gameplay. Il secondo, invece, è quello dell’affidabilità per i giocatori: più un prodotto appare curato nei minimi dettagli, prezioso, ricercato, più allo stesso tempo cresce il senso di prestigio, di importanza e anche di fiducia nell’utente. Per fidelizzare allora si passa per forza alla capacità realistica, per i continui aggiornamenti grafici, stilistici e di bonus.

Fondamentale, però, è soprattutto il concetto di gamification, che dal mondo del gambling travalica i confini e approda ovunque. Anche impensati come quello della scuola, che adesso nell’emergenza del Coronavirus, deve riscoprirsi, reinventarsi. Un modo per garantire la continuità didattica e continuare a tenere vivo l’interesse anche da casa è quello di rendere un gioco le materie di studio e utilizzare il proprio smartphone o computer per studiare, sì, ma allo stesso tempo per divertirsi e passare tempo in questa lunga quarantena. Lo stanno facendo soprattutto piattaforme di didattica digitale come Redooc.com che grazie al supporto di Global Thinking Foundation sta offrendo licenze gratuite alle scuole e alle famiglie per permettere ai nostri ragazzi e ragazze di continuare ad imparare anche se non possono più sedersi nei banchi di scuola.

PressGiochi