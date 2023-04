Siti di scommesse e casinò: cresce del +40% il numero di visitatori unici nell’ultimo semestre sui principali player del mercato

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli torna ad aggiornare i dati relativi alla raccolta di scommesse in agenzia riportando per il primo trimestre dell’anno un dato complessivo per 2,16 mld

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli torna ad aggiornare i dati relativi alla raccolta di scommesse in agenzia riportando per il primo trimestre dell’anno un dato complessivo per 2,16 mld di euro raccolti. Le scommesse sportive guidano il comparto con una raccolta di 1,36 mld, seguono le scommesse virtuali con 728 mln e quelle ippiche con 78 mln. Complessivamente sono state 1,76 i miliardi tornati ai giocatori attraverso le vincite.

Dati che confermano la stabilità del mercato terrestre che torna a rafforzarsi dopo il difficile periodo dovuto alla pandemia.

Ma anche il settore dell’online mostra la capacità di mantenere e rafforzare i propri numeri. Prendendo in riferimento il settore dei siti scommesse e casinò, attraverso i dati registrati puntualmente nelle classifiche stilate da Casaleggio Associati sui top 100 siti di scommesse e casinò in Italia si registra un incremento notevole dei visitatori unici dei primi tre operatori di gioco online, confrontando i dati di aprile 2023 con quelli settembre 2022.

Incrociando i dati delle due classifiche si registra un incremento di oltre il 40% di visitatori unici dal settembre 2022 ad aprile 2023. Numeri che confermano l’importanza del settore a livello economico e le aspettative di crescita nei prossimi anni. Crescita supportata anche da un continuo investimento per garantire un’offerta di qualità e una comunicazione che permetta di raggiungere il giocatore con Siti Specializzati sui casino online aams che elaborano recensioni approfondite e confronti equanimi tra i vari operatori sui casino online, tipologie di puntata, bonus e promozioni esistenti.

Più recentemente a confermare questa crescita è stata l’azienda di consulenza globale Bain & Company ha condotto una analisi dal titolo “Italian Gaming market: solid foundation and compelling value creation opportunities” nella quale si evidenziano tassi di crescita superiori al 10% per i prossimi 5 anni.

Il settore del gioco – si legge -non è solo dimensionalmente molto rilevante per il Sistema Paese – contribuisce per oltre 11 miliardi di euro al reddito fiscale, pesando circa l’1% del PIL ed impiegando oltre 300.000 persone – ma ha dimostrato di essere molto resiliente agli shock, sia negli anni della crisi finanziaria sia riassorbendo gli effetti della crisi legata al Covid-19.

Complessivamente, il mercato oggi in Italia vale circa 14 miliardi di euro di spesa per scommesse e gaming, che arriva a quota 20 miliardi euro includendo lotterie, casino e bingo. Nonostante la sua dimensione significativa, questo mercato ha ancora spazi di crescita legati allo sviluppo del canale online, ad oggi ancora con un’incidenza del solo 30% rispetto a mercati maturi come il Regno Unito e i Nordics che vedono una penetrazione del 70-80%. Il retail continuerà comunque ad avere un ruolo centrale, come dimostrato anche dalle performance di business post pandemia.

Considerando i diversi segmenti di gioco- continua il rapporto , per il verticale delle scommesse – oggi ca. il 20% del mercato, sostenuto da ca. 4 milioni di giocatori prevalentemente omni-channel (quasi 1 su 2) – la crescita stimata rifletterà tassi high single digit trainata da un canale online in crescita al 10%, che si avvicinerà così ai KPI di penetrazione digitale dei mercati più maturi (come Regno Unito e Nord Europa).

Per quanto riguarda il segmento gaming – restante quota del mercato, con circa 10 milioni di giocatori oggi prevalentemente retail (7 su 10, solo 1 su 8 omni-channel), la ricerca prevede complessivamente una crescita più lenta, a tassi mid single-digit, anche in questo caso guidata dal canale online (seppur ancora molto distante dai benchmark internazionali in termini di penetrazione del digitale) sostenuta dall’innovazione di prodotto (contenuti e piattaforme in ampliamento) con conseguente mix di giocatori sempre più multicanale (fino ad 1 su 5 nei prossimi anni).

