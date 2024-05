Cangianelli (EGP-Fipe): “La riforma del settore sia realizzata considerando i numeri del mercato”

“Le regole dei territori non hanno funzionato, la dimostrazione è il fatto che molte regione non le hanno effettivamente implementate. Nel decreto attuativo dovranno esserci gli indirizzi per un nuovo

“Le regole dei territori non hanno funzionato, la dimostrazione è il fatto che molte regione non le hanno effettivamente implementate. Nel decreto attuativo dovranno esserci gli indirizzi per un nuovo rapporto tra esercenti e consumatori per delineare le vere linee di offerta del gioco nel futuro. I numeri andranno attualizzati alle cifre del 2024 e degli anni precedenti, deve esserci un quadro chiaro sull’attività degli operatori, degli esercenti e dei loro numeri. La mancanza di interesse nel settore rischi la perdita delle imprese migliori con il rischio di tornare a contesti non chiari di venti anni fa”.

Lo ha dichiarato Emmanuele Cangianelli di EGP Fipe intervenendo a Roma al Senato oggi.