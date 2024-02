Riordino giochi online: tutte risposte di ADM sulla riforma del gambling

Tanti i temi trattati nelle domande poste dal Parlamento all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che sono stati affrontati nella memoria presentata da ADM il cui direttore generale, Roberto Alesse, è stato audito ieri dalla Commissione Finanze del Senato, anche se sull‘atto relativo alle Agenzie fiscali.

Ma il Presidente di Commissione, Massimo Garavaglia, ha rimproverato il numero 1 di Piazza Mastai per non aver prodotto tabelle e dati chiari, oltre alle numerose pagine di relazione presentate. Chissa quindi che non ci sia anche una futura integrazione al documento presentato che, per quanto riguarda il riordino giochi online, tratta diversi temi: si va dal costo dell’una tantum di 7 milioni di euro, alla possibile apertura del decreto alle Skin, al tema della Liquidità internazionale nel poker.

I deputati chiedono informazioni in merito all’utilizzo di dati reddituali per il controllo dei limiti di gioco, al possibile aumento delle imposte sul gioco per la costituzione di un Fondo per la promozione dello sport, a misure contro il gioco ludopatico e per il contrasto del gioco dei minori, al fatto che l’aumento delle misure di controllo e le limitazioni possono costituire un incentivo per i giocatori a rivolgersi alle piattaforme estere illegali, ai costi della base d’asta a 1 miliardo di euro per la gara del gioco del Lotto, infine.

PressGiochi