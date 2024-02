Riordino giochi. ADM risponde sulla questione SKIN: “La possibilità di attivare le SKIN eliminerebbe ogni convenienza del concessionario nell’acquisire più concessioni”

L’articolo 6, comma 5, lett. o) dello schema di decreto delegato prevede, fra le condizioni per la partecipazione alla gara, l’attivazione da parte del concessionario “previa autorizzazione dell’Agenzia

e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito a disposizione di soggetti terzi con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia” e alla successiva lett. p). “il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario”.

Al successivo comma 6, lett. d) è poi riconosciuta la “facoltà per ogni concessionario di attivare sul proprio sito internet, previa autorizzazione dell’Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche che la stessa stabilisce, esclusivamente una sola ‘app’ per ciascuno dei giochi oggetto di concessione”.

Ne deriva che i concessionari non potranno più attivare le cd skin, cioè siti collegati alla propria piattaforma di gioco, con interfaccia grafica, marchio, indirizzo internet non direttamente riconducibile al concessionario e, spesso, oggetto di cessione a diverso soggetto (attualmente vi sono concessionari che hanno attivato oltre 50 skin).

La scelta di tale divieto è collegata all’esigenza di trasparenza nei confronti del giocatore, di certezza nelle responsabilità e nel controllo delle società che gestiscono le skin e dal punto di

vista erariale nell’obiettivo di massimizzazione del gettito.

Molti attuali concessionari sono titolari di diversi marchi commerciali per i quali, pertanto, dovranno acquisire più concessioni. La possibilità di ottenere l’attivazione di skin, collegati alla singola concessione, seppur a pagamento, eliminerebbe ogni convenienza del concessionario nell’acquisizione di più concessioni, potendo acquisirne solo una e attivando poi le correlate skin, con conseguente riduzione del gettito erariale proveniente dalla gara.

Nel merito, si ritiene che le necessarie diversificazioni commerciali dell’offerta collegate ai singoli giochi ben possa attuarsi attraverso la possibilità, prevista dallo schema di decreto delegato, di

attivare, previa autorizzazione dell’Agenzia, una ‘app’ per ciascuno dei giochi oggetto di concessione.

Questa la risposta fornita dall’Agenzia Dogane e Monopoli in merito all’impossibilità di attivare le Skin prevista nel decreto per il riordino del gioco online e sulla quale la Commissione Finanze del Senato ha chiesto chiarimenti. ADM ha infatti presentato un documento nel quale risponde punto per punto alle questioni sollevate dalla Commissione.

