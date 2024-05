Flutter, importanti cambiamenti nel CdA mentre si attende il passaggio alla Borsa di New York

Flutter Entertainment Plc ha recentemente riorganizzato i compiti del suo consiglio di amministrazione, segnando un momento di trasformazione dopo l’assemblea generale annuale (AGM) tenutasi l’1 maggio che ha visto confermare tutti i direttori aziendali sotto la guida di John Bryant come presidente esecutivo.

Tuttavia, vi sono stati anche alcuni cambiamenti significativi: Richard Flint, ex CEO di Sky Bet, e David Lazzarato, direttore non esecutivo a lungo termine (NED), si sono ritirati da tutti gli incarichi aziendali. Entrambi avevano annunciato in precedenza che non avrebbero cercato la rielezione nel consiglio di amministrazione di Flutter.

In seguito a questi cambiamenti, l’AGM ha visto Flutter annunciare modifiche ai compiti di governance aziendale. David Lazzarato è stato sostituito da Nancy Cruickshank come presidente del Comitato rischi e sostenibilità, mentre Nancy Dubuc è stata assegnata come membro del Comitato rischi e sostenibilità.

Inoltre, Flutter ha confermato la decisione di accelerare la migrazione delle sue azioni principali dal London Stock Exchange (LSE) al NYSE entro la fine di maggio, come raccomandato dal consiglio di amministrazione. Questo spostamento è stato motivato dalla necessità di garantire un accesso ai mercati dei capitali statunitensi più profondi, una valutazione più elevata per l’azienda a livello globale e l’attrazione di talenti esecutivi di alto livello con compensi statunitensi.

Peter Jackson, CEO di Flutter, ha espresso fiducia nel trasferimento verso il NYSE, considerandolo una mossa naturale per l’azienda. Il trasferimento di Flutter negli Stati Uniti segna un’altra perdita per il London Stock Exchange, che ha visto altre società PLC del Regno Unito migrare verso il NYSE nel corso del 2024.

PressGiochi