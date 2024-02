Decreto giochi online. Trucco (GGPoker): “Collegare il poker alla liquidità internazionale, con maggiori introiti per 20/25 mln per il fisco”

Marco Trucco, esperto d gioco online, ha partecipato a nome di GGPoker alle audizioni relative al decreto di riordino del gioco online in Senato.

“In Italia il poker è stato regolamentato nel 2008 come primo gioco online trattandosi di un gioco di abilità. Nel 2011 il poker generava il 66% della raccolta di gioco online. Oggi ne genera il 4%. Questo perché il Legislatore nel 2008 decise di limitare le piattaforme di poker e che i giocatori potessero giocare solo nelle piattaforme italiane e non potessero far parte di una rete internazionale.

Questo ha spinto i giocatori verso le piattaforme estere e le piattaforme non sono più state aggiornate.

Valutati i costi della concessione prevista nel decreto in discussione oggi, è il caso di rivalutare il prodotto poker e consentire agli operatori di connettersi alle piattaforme internazionali mantenendo le caratteristiche e le restrizioni presenti in Italia. Dal punto di vista economico si potrebbe far riportare in auge il poker con previsioni di +20/25 mln di gettito all’anno. Un entrata significative.

Quasi tutti gli operatori già usano le piattaforme internazionali ma disconnesse da quelle globali, quindi chiediamo solo di ripristinare questo collegamento con le piattaforme internazionali. I rischi non ce ne sono, ma far partecipare i giocatori insieme ad una platea internazionale aumenta la sicurezza. Tutti i regolatori più evoluti hanno il poker in liquidità internazionale, e non hanno mai avuto problemi con questo specifico prodotto”.

