Adrano (CT), sanzionato club privato per 16mila euro

Controlli di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo e delle scommesse clandestine sono state eseguite da parte della polizia di Adrano, nel catanese.

In particolare, le attivita’ di accertamento hanno interessato un circolo privato. Gli agenti hanno trovato, installata e funzionante, una postazione telematica completa che permetteva il gioco di slot machine, sprovvista di titoli autorizzatori e non conforme alla normativa. E’ stata contestata l’installazione di apparecchi elettronici da gioco vietato, con sequestro della postazione telematica, la trasformazione del circolo privato in sala pubblica da gioco e l’attivazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande senza la Scia. Diverse le violazioni amministrative contestate al presidente del club al quale sono state elevate diverse sanzioni per circa 16mila euro.

PressGiochi