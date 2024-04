Pragmatic Play: il 2024 è l’anno d’oro Zeus, maxi vincita di 70mila € alla Gates of Olympus su Betsson

Il 25 Aprile 2024 resterà per sempre una data memorabile per un fortunatissimo giocatore di Betsson.it il quale, con una puntata di 14 € alla Gates of Olympus, si e’

Il 25 Aprile 2024 resterà per sempre una data memorabile per un fortunatissimo giocatore di Betsson.it il quale, con una puntata di 14 € alla Gates of Olympus, si e’ aggiudicato una maxi vincita di 70.000,00 €.

Gates of Olympus è il titolo più famoso e popolare di Pragmatic Play ed è stabilmente in cima alla classifica del mercato italiano. In questa slot, Zeus apre le porte al regno degli Dei: il monte Olimpo.

I giocatori vengono accolti da una 6×5, con 20 linee di pagamento e simboli a cascata, che formano combinazioni vincenti avendo almeno 8 simboli uguali.

In questo titolo sono presenti anche quattro moltiplicatori che possono apparire su qualsiasi rullo e che hanno un valore casuale da 2x fino a 500x inoltre, ai giocatori più fortunati, vengono assegnati dei Giri Gratis quando appaiono quattro Scatter.

Grazie ai giri gratis e al generoso moltiplicatore, il fortunato giocatore ha potuto aggiudicarsi l’incredibile maxi vincita di 70.000,00 €.’

PressGiochi