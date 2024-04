L’Indonesia intensifica il contrasto al gambling online

L’Indonesia sta intensificando la lotta contro il gioco d’azzardo online nel paese con la creazione di una nuova task force. In un incontro a Giakarta presieduto dal presidente Joko Widodo, è stata annunciata la formazione di questa task force speciale, guidata dal ministro delle Comunicazioni e dell’Informazione, Budi Arie Setiadi.

Attualmente, tutti i tipi di gioco d’azzardo sono illegali in Indonesia, sia per i cittadini locali che per gli stranieri. Il ministro Budi ha dichiarato che il governo formulerà misure per creare una task force integrata entro una settimana, con l’obiettivo di debellare il gioco d’azzardo online.

Il Ministero per la comunicazione e l’informatica si concentrerà sulla gestione dei siti e dei contenuti del gioco d’azzardo online, mentre le forze dell’ordine faranno rispettare la legge. La task force adotterà un approccio interistituzionale per affrontare il problema in modo più efficace, con il coinvolgimento sia del Ministero che delle forze dell’ordine.

Mahendra Siregar, presidente dell’OJK, ha sottolineato l’importanza di affrontare anche le attività di gioco d’azzardo online che operano al di fuori dei confini nazionali. Finora, ha affermato, c’è stata una stretta collaborazione con il Ministero delle comunicazioni e della tecnologia dell’informazione per bloccare conti bancari sospettati di essere utilizzati per il gioco d’azzardo online, con migliaia di conti bancari già bloccati.

PressGiochi