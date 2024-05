DraftKings riporta ricavi in crescita nel primo trimestre del 2024

DraftKings, leader nel settore delle scommesse sportive e dell’igaming, ha annunciato risultati finanziari positivi per il primo trimestre del 2024, evidenziando una netta crescita dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

I ricavi per i tre mesi fino al 31 marzo sono stati di 405 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 769,7 milioni di dollari registrati nel primo trimestre del 2023. Questo incremento rappresenta un segnale di fiducia nell’azienda, che sta ora rivedendo al rialzo le previsioni per l’intero anno sia per i ricavi che per l’EBITDA rettificato.

Il CEO di DraftKings, Robins, ha attribuito questa crescita a diversi fattori, tra cui il coinvolgimento continuo dei clienti, l’acquisizione di nuovi giocatori e l’espansione delle scommesse sportive in nuove giurisdizioni. Inoltre, la compagnia ha beneficiato di una percentuale di mantenimento delle scommesse sportive strutturalmente più elevata e di un miglior reinvestimento promozionale per le scommesse sportive e l’igaming.

Tra i momenti salienti del primo trimestre vi è il lancio delle scommesse sportive sia nella Carolina del Nord che nel Vermont, oltre alla firma di una partnership pluriennale con Bartstool Sports nel settore delle scommesse sportive.

DraftKings ha inoltre accettato di acquisire l’app della lotteria Jackpocket per 750 milioni di dollari, prevedendo di generare ulteriori 340 milioni di dollari all’anno come risultato di questo accordo.

Parallelamente ai successi finanziari, DraftKings ha apportato cambiamenti significativi al suo team di leadership senior, con Jason Park che si è spostato dal ruolo di CFO a quello di primo Chief Transformation Officer. Al suo posto è stato nominato Alan Ellingson come nuovo CFO. Inoltre, Lori Kalani è stata nominata primo responsabile del gioco responsabile.

“La performance di DraftKings nel primo trimestre del 2024 è stata eccezionale, riflettendo una sana crescita dei ricavi e una struttura ridimensionata dei costi fissi che ci consente di promuovere un EBITDA rettificato in rapido miglioramento”, ha commentato Robins.

“Guardando al futuro, restiamo impegnati a massimizzare il valore per gli azionisti attraverso l’innovazione continua, l’eccellenza operativa e l’allocazione disciplinata del capitale”, ha concluso.

