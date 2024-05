Benevento: rubano 2mila euro alle slot machine con le chiavi duplicate, arrestate due persone

Nella tarda serata di ieri, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Benevento, nel corso di specifici servizi organizzati per reprimere reati predatori, hanno arrestato, per furto aggravato in concorso, due beneventani di 40 e 42 anni, entrambi con precedenti.

Alle ore 18:00 circa era stata segnalata alla sala operativa della Questura la presenza di due persone sospette all’interno di una sala slot a San Giorgio del Sannio. Immediatamente si sono recati sul posto tre equipaggi della Squadra Mobile, in quel momento in servizio antirapina, che sono riusciti a bloccare i due individui.

Attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza si è accertato che la coppia, dopo essere entrata nella sala, si era diretta nel vano dove si trovavano le slot-machine, fingendo di essere lì per giocare. Mentre uno dei due faceva il palo, l’altro con chiavi duplicate riusciva ad aprire lo scomparto monete di diversi apparecchi elettronici, impossessandosi di oltre 2000 euro che, per questioni di peso e di ingombro, cambiava in banconote per mezzo dell’apposita cambiamonete.

Le perquisizioni personali hanno consentito di rinvenire anche tredici chiavi duplicate, idonee all’apertura delle cassette di raccolta delle monete delle slot. Tratti in arresto, gli stessi, su decisione del pubblico ministero di turno della locale procura, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.