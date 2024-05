Casinò di Sanremo: ad aprile incassi per € 3,7 milioni, dall’inizio dell’anno introitati € 15,8 milioni

Novanta super premi del valore superiore a € 5.000 per un montepremi che sfiora € 900.000 faranno ricordare a molti vacanzieri e pokeristi le loro vacanze, ad aprile, a Sanremo

Il mese appena terminato, che ha portato nelle casse della Casa da Gioco un introito di € 3,7 milioni, è stato caratterizzato dal numero record di vincite e dall’arrivo dei players impegnati nell’’Italian Poker Open 2024, con montepremi da 1 milione di euro garantito.

Dal 27 aprile giocatori provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla vicina Francia, affollano la Poker Room per partecipare alle due settimane di tornei che culminano con il Main Event da 550 euro. In palio il super montepremi garantito da un milione di euro, che potrebbe, in base alle iscrizioni, svettare ancora.

“ L’Italian Poker Open, con il montepremi garantito di un milione di euro è un evento pokeristico tra i più importati a livello europeo, coinvolgendo un numero rilevante di appassionati, che rinnovano di anno in anno la loro presenza al Main Event ma anche ai tornei satelliti. Il numero delle adesioni si fa sentire positivamente anche sui flussi turistici cittadini come nel numero di presenze nelle sale da gioco. E’ un evento che fa la differenza nella nostra Poker Room, la cui puntuale gestione rende possibile gli alti standard professionali organizzativi, tra i migliori del settore, grazie anche alla collaborazione con Texapoker. Il Festival del Poker continua e si rinnova. Abbiamo ampliato l’offerta di eventi di qualità: dopo l’IPO, a fine maggio, ospiteremo un’ importante tappa dell’WPT, World Poker Tour”, afferma il Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo.

Conclude:” Diamo il benvenuto ai tanti players che partecipano ai nostri tornei e ai tanti turisti che in questo lungo ponte hanno raggiunto la nostra Riviera, augurando loro di incrementare il numero dei fortunatissimi che hanno sbaragliato e sbaraglieranno i nostri super premi. E’ anche questo un aspetto positivo, che rafforza l’immagine della nostra azienda, capace di attrarre per le diversificate proposte di intrattenimento”.

Veniamo ai numeri. Nel mese di aprile il Casinò ha registrato introiti pari a €3,7 milioni di cui € 3 milioni realizzati alle slot machines. Da gennaio 2024 il Casinò ha ottenuto incassi pari a € 15,8 milioni ( – 5% rispetto allo stesso periodo del 2023).

Le vincite superiori a € 5.000 sono state 90 per un montepremi complessivo mensile di € 898.956. Dall’inizio dell’anno sono state dispensate vincite superiori a € 5.000 per complessivi € 3,7 milioni.

PressGiochi