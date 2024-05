Serie A: Roma – Juventus, corsa per la Champions

Domenica 5 aprile allo stadio Olimpico di Roma si giocherà il match, valevole per la 35esima giornata di Serie A, tra Roma e Juventus, una sfida decisiva per la corsa alla Champions che vede la quinta e la terza in classifica separate solo da 6 lunghezze. Con 59 punti i capitolini di De Rossi hanno subito una sola sconfitta nelle ultime 5 partite; la squadra di Massimiliano Allegri invece negli ultimi 5 match ha collezionato una vittoria e una sconfitta e arriva a questa partita con 65 punti. I bookmakers di Betsson prevedono la vittoria bianconera con il segno 2 attestato a 2.65; la X è data a 3.10, mentre l’1 giallorosso è quotato a 2.85. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 1.95, il No Goal è fissato a 1.73; l’Over 2,5 è offerto a 2.28, mentre la quota dell’Under 2,5 è inferiore, attestata a 1.53. L’1-1 è il risultato esatto più atteso, bancato a 5.90, seguito dallo 0-0 e dall’1-0 quotati entrambi a 7.50. Gli altri esiti sono quotati superiori all’11.50.

Allo stadio Meazza di Milano si terrà la sfida tra Milan e Genoa, che giocheranno sognando l’una di blindare il secondo posto in classifica e l’altra certa di avere acquisito la salvezza. Gli uomini di Pioli hanno dovuto rinunciare al sogno scudetto e puntano a rafforzare la loro posizione, soprattutto rispetto alla Vecchia Signora, sulla quale hanno solo cinque lunghezze di vantaggio; i liguri sono lontani dalla zona retrocessione con i loro 42 punti e hanno collezionato una sola sconfitta nelle ultime 5 partite. La squadra rossonera viene data dai pronostici decisamente favorita: l’1 è quotato infatti a 1.46, mentre il Genoa si attesta con il segno 2 a 7.00. Anche la X è quotata alta, a 4.55. Per quel che riguarda i risultati esatti, il 2-0 è dato a 7.00, l’1-0 a 7.25, mentre l’1-1 e il 2-1 sono bancati rispettivamente a 8.50 e 8.75.

Ad aprire la giornata venerdì 3 maggio si svolgerà il match tra Torino e Bologna, rispettivamente al decimo e al quarto posto con 46 e 63 punti. I bookies di Betsson propongono la squadra ospite vincente: il segno 2 è quotato a 2.77, contro l’1 della squadra granata e la X proposti entrambi alti a 2.90. Per questo match, è atteso il No Goal, dato a 1.62, il Goal è previsto a 2.16. I risultati esatti più attesi sono l’1-1 attestato a 5.90 e l’1-0 dato a 6.60.

Allo stadio Arechi di Salerno si giocherà il match tra Salernitana e Atalanta: i padroni di casa, all’ultimo posto con 15 punti, arrivano da una sconfitta in casa con il Frosinone; la Dea invece, con sole 6 lunghezze dal quarto posto, lotta per la zona Champions e continua a voler raggiungere l’Europa. Per questa partita i pronostici vedono i bergamaschi favoriti con segno 2 bancato a 1.35, la X quotata a 5.30, il segno 1 della squadra di Colantuono è dato a 7.75. L’Under 2,5 si attesta a 2.33, l’Over 2,5 a 1.51; il Goal è dato a 1.78, mentre il No Goal è atteso con quota a 1.85.

Allo U-Power si svolgerà la partita tra Monza e Lazio, per la quale i bookmakers di Betsson vedono la squadra di Martusciello in vantaggio con il 2 quotato a 1.86, decisamente favoriti rispetto al 2, dato a 4.20. È alta anche la quota del pareggio, bancata a 3.65. Per questo match, il Goal è il più atteso, attestato a 1.80; l’Under 2,5 viene quotato a 1.83, leggermente inferiore all’Over 2,5 bancato a 1.88.

Sabato 4 maggio il Sassuolo, al 19esimo posto in classifica, giocherà contro l’Inter; i bookies di Betsson propongono la vittoria della capolista a 1.50, quota decisamente più bassa rispetto al segno 2 bancato alto a 6.00; la X si attesta a 4.75. Il risultato esatto più atteso per questo match è lo 0-2, proposto a 8.75.

Per Cagliari – Lecce i pronostici vedono la squadra di casa vincente con l’1 fissato a 2.15, mentre la squadra di Luca Gotti è quotata in svantaggio con segno 2 a 3.80. La X è data a 3.10. Per quel che riguarda Empoli – Frosinone, i bookies prevedono la vittoria degli uomini di Davide NIcola: il segno 1 dei padroni di casa è infatti quotato a 2.38, la X è bancata a 3.35, mentre il 2 della squadra di Di Francesco è dato alto a 3.05. Favorita la Fiorentina nello scontro in casa del Verona: i pronostici propongono il segno 2 della Viola a 2.30, mentre l’1 dei veneti e la X sono quotati rispettivamente a 3.20 e 3.30.

A chiudere questa giornata di Serie A, Udinese – Napoli, al 18esimo e nono posto rispettivamente; i pronostici proposti dai bookies di Betsson vedono il segno 2 della squadra di Calzona a 1.97, la X si attesta a 3.65, mentre l’1 degli uomini di Cannavaro è dato decisamente più alto a 3.70.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi