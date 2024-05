USA. L’industria dei giochi è ottimista sul futuro del mercato

In un contesto economico in evoluzione, i dirigenti e presidenti del settore del gioco d’azzardo esprimono un’ottimistica prospettiva sulle future condizioni del settore pur anticipando un rallentamento della crescita, secondo

In un contesto economico in evoluzione, i dirigenti e presidenti del settore del gioco d’azzardo esprimono un’ottimistica prospettiva sulle future condizioni del settore pur anticipando un rallentamento della crescita, secondo il rapporto dell’American Gaming Association (AGA) intitolato “Gaming Industry Outlook”.

Quasi tutti i Ceo del settore del gioco d’azzardo intervistati hanno caratterizzato l’attuale ambiente commerciale come buono (44 per cento) o soddisfacente (50 per cento), riflettendo un sentimento simile al terzo trimestre del 2023. Nel frattempo, i rappresentanti dell’industria sono più ottimisti sulle condizioni future, con il 32 per cento dei CEO che prevede un miglioramento delle condizioni commerciali nei prossimi sei mesi, rispetto al 20 per cento nel terzo trimestre del 2023.

Il presidente e CEO dell’AGA, Bill Miller, ha dichiarato: “La crescita record del settore del gioco d’azzardo negli ultimi tre anni ha stabilito un nuovo standard per il successo del settore. “Tuttavia, mentre entriamo in un periodo di normalizzazione del mercato, sarà necessario un continuo investimento e innovazione nell’offrire esperienze di intrattenimento responsabili di livello mondiale per mantenere il momentum del settore”.

Il rapporto dell’AGA evidenzia una forte fiducia nel settore del gioco d’azzardo nonostante le sfide previste nel futuro prossimo, sottolineando l’importanza di un impegno costante verso la responsabilità e l’eccellenza nel soddisfare le esigenze degli utenti.

PressGiochi