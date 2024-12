Contraddizioni fiscali e normative: il settore dei giochi richiede un riordino urgente

Esigenze fiscale, sostenibilità economica e tutela della salute pubblica. Nel 2024 per la prima volta l’erario registra un gettito negativo a fronte del fatto che le giocate online negli ultimi anni sono triplicate. Si riduce del 33% invece le giocate sugli apparecchi da gioco. Inoltre il riordino del settore, con limitazioni importanti.

Questi i temi affrontati oggi alla Camera dei Deputati in occasione dell’evento organizzato dal Milton Friedman Institute.

“Trattiamo di riordino di giochi da più di 10 anni. In questi anni sono aumentate le tasse, soprattutto sul Preu degli apparecchi, ma calano le entrate per l’Erario. Come è possibile? Le politiche regolatorie – ha spiegato Alessandro Bertoldi – hanno inciso in maniera importante. Il giocato su Awp / Vlt è calato del 33%, mentre il gettito del 16%. Questa è una conseguenza delle politiche regolatorie – errate – portate avanti dagli enti locali in questi anni. Finora non si è mai riusciti a riordinare in maniera organica il settore.

Non calano i giocatori patologici, i giocatori si spostano tra settori, alcuni dei quali non colpiti da normative restrittive. Vorrevvo una concorrenza leale tra i vari comparti del gioco che subiscono dallo Stato trattamenti diversi. Inoltre la tassazione finisce per favorire o sfavorire alcuni settori rispetto ad altri. La contraddizione fiscale richiede il riordino perché nonostante l’aumento del Preu, si riduce il gettito. Per quanto riguarda la proposta di compartecipazione delle regioni alle entrate dai giochi, evidenziamo come sia fondamentale coinvolgere gli enti locali nel sistema per aiutarli a sostenere i costi che l’attività può generare”.

“I temi della contraddizione fiscale e del disturbo da gioco patologico sono fortemente collegati: – ha spiegato l’avv. Geronimo Cardia di Acadi- è necessario ragionare sull’aspetto tributario e confrontare il gettito erariale del 2018 e quello del 2024. Domandarsi poi quali notizie fornisce il gettito di questo ultimo anno: a causa delle disposizione dei Comuni e delle Regioni applicate agli apparecchi, il gettito erariale di questo segmento è sempre calato nel tempo. Mentre il gettito erariale complessivo è sempre stato in aumento. Quando si impedisce la collocazione sul territorio di un certo prodotto, diminuendo la capacità di tale prodotto di creare gettito ed è aumentata tassazione. Il calo dell’offerta sul territorio non ha rappresentato però una dimuzione dei numeri del gioco patologico. Infatti si è verificato lo spostamento della domanda di gioco su altre tipologie di gioco accessibili. Il Gettito erariale dipende dalla base imponibile che a sua volta dipende dalla spesa del giocatore; questo ultimo dato ci permette di vedere se gli obiettivi di contrasto al gioco sono stati raggiunti. La spesa dei giocatori sugli apparecchi è calata ma si è spostata su altre tipologie di gioco, dove invece è aumentata in modo stupefacente. Sotto il profilo sanitario le misure dei Comuni non hanno portato ad una riduzione nella spesa del giocatore, anzi al contrario hanno comportato un aumento. Da un punto di vista sanitario, le pratiche per contrastare il gioco patologico non hanno avuto successo perché se si vieta al giocatore di dedicarsi ad un gioco, egli giocherà ad altre tipologie di gioco consentite. Misure sanitarie di questo tipo determinano lo spostamento della domanda di gioco. In questa situazione non è possibile fare gare, a causa delle condizioni stringenti imposte nessuno vuole prendervi parte. Agli enti statali si chiede quindi di ragionare sul fatto che queste misure stringenti:

non sono adatte alla situazione sanitaria, anzi possono addirittura recare maggiori danni;

creano un paradosso di legalità sul territorio.

Esiste un paradosso non indifferente: imporre proroghe a concessioni esistenti significa che lo Stato chiede un alto importo di denaro, maggiorato rispetto al normale.

Il sistema di calcolo del settore prevede che la concessione venga imposta sul numero degli apparecchi; ma non tutti gli apparecchi sono a terra e funzionanti, alcuni sono nei magazzini perché alcune ordinanze regionali rendono impossibile/poco conveniente mettere a terra apparecchi a causa delle misure relative distanziometro.

In questi giorni stiamo leggendo argomentazioni che vengono trattate nel tavolo tecnico per una intesa sui giochi. Oggi non è possibile mettere a bando le gare e lo Stato sta chiedendo alle Regioni di ragionare per fargli capire che con i distanziometri avremo problemi di legalità sul territorio e non è possibile rinnovare le concessioni. Lo Stato è costretto ad imporre nuove proroghe” ha aggiunto.

Prende poi la parola Emmanuele Cangianelli di EGP Fipe: “ Mi trovo d’accordo con Bertoldi quando ribadisce l’esigenza di un’azione più rapida per il riordino del gioco; è necessaria una discussione in sede parlamentare il prima possibile. Altrettanto importante assicurare alle imprese che forniscono concessioni le adeguate tutele

Nelle ipotesi di riduzione che leggiamo nella trattativa tra Mef e Enti locali – ha affermato Emmanuele Cangianelli di EGP Fipe – vediamo la richiesta di ulteriore riduzione dei punti vendita e macchine. Il rapporto tra numero di macchine che verrà messo a bando e punti vendita è molto importante e va valutato con attenzione. Attenzione all’intensità di riduzione dei punti che dovrebbe invece essere vista come qualificazione degli esercizi.

Nella normativa in vigore c’è l’istituto della Consulta permanente per i giochi pubblici e già dovrebbe essere utilizzata come sede di confronto per trattare i numeri e avere una base di analisi per il riordino del settore fisico. Nella delega che il Parlamento ha dato al Governo c’è l’obiettivo di regolamentazione fiscale dei vari prodotti di gioco e della restituzione in vincita degli stessi. Questi sono strumenti che dovrebbero essere usati per superare quelle contraddizioni fiscali esistenti oggi nel comparto”.

L’avv. Cardia prende nuovamente la parola e ribadisce l’importante ruolo delle regioni: “Ci sono tanti esempi di come sia fondamentale l’intervento diretto delle regioni nel contrasto al gioco d’azzardo patologico; esempi di come elaborare un piano organizzato sia per la fase di prevenzione sia per la fase di cura. Deve essere intercettata la criticità del gioco patologico dall’operatore che conosce al meglio i giocatori e il settore. Gli operatori devono sempre lavorare al fianco dello Stato per il contrasto alla dipendenza al gioco d’azzardo. L’ideale sarebbe seguire l’esempio del presidente campano De Luca come che ha favorito una rivoluzione sul suo territorio. La Campania è infatti un territorio molto attento alle dinamiche sociali e alla tutela della popolazione locale.

L’osservatorio deve esistere ma mettere in evidenza la spesa del giocatore dovrebbe spettare all’ente che ha imposto le limitazioni.Inoltre nonostante il Ministero della salute abbia operato perfettamente negli scorsi anni, deve essere presente anche un contraddittorio: deve essere ascoltata anche la voce di chi tutti i giorni si rimbocca le mani e lavora, anche in nome dello Stato, per tutelare i giocatori.”

Interviene poi Bertoldi: “Lo Stato ha generato un sistema concessionario complesso e articolto che non esiste in quasi nessun altro paese al mondo. Rappresenta un modello ma un modello burocratico e complesso. Se si tassa un prodotto più di un altro, l’utente ricerca altre tipologie di prodotto sottoposto a meno tasse. In altre parole lo Stato decide che un determinato segmento paga meno tasse (settore gioco online) e che altri segmenti sono tenuti a pagare un numero più alto di tasse avendo molte più restrizioni (settore gioco fisico).

Lo Stato dovrebbe ridurre la tassazione sul settore fisico per colmare la disparità con il settore online. È quindi lo Stato che, come conseguenza di queste dinamiche, crea una concorrenza sleale e deve essere lo Stato a risolvere tale problema.”

Un’ultima battuta di Emmanuele Cangianelli: “L’Osservatorio della regione Campania è un ottimo esempio di interazione e collaborazione tra gli attori economici ed istituzionali. Può essere un punto di partenza per un confronto di idee ed esperienze per porre una base informativa industriale solida per il riordino del settore del gioco fisico.”

Conclude poi l’avv. Cardia: “Siamo di fronte ad un momento cruciale: si è composto un tavolo tecnico che ha tutti gli elementi per decidere. C’è un allineamento tra ADM e il Mef. Al tavolo tecnico sono presenti anche il Ministero dell’interno e il Ministero della Salute e dall’altra parte anche Regioni e Comuni Quindi il profilo legale così come il profilo sanitario e quello del gettito erariale sono ben rappresentati dai vari attori che costituiscono il tavolo tecnico, ma anche il settore del gioco è ben rappresentato grazie alla presenza di ADM. Questi soggetti devono collaborare e trovare una soluzione grazie ai dati a loro disposizione.”

Questi i temi messi in evidenza dall’Istituto Milton Friedman:

• Contraddizioni fiscali: nonostante l’aumento della spesa complessiva nel gioco e delle stesse aliquote fiscali (Preu), il gettito registrerà quest’anno per la prima volta una diminuzione. Si suggerisce di valutare l’opportunità di ridurre il prelievo fiscale sugli apparecchi per favorire una ripresa del settore.

• Gioco patologico: le restrizioni nei confronti del gioco terrestre (come distanziometri e regolamentazioni orarie) non hanno ridotto il numero di giocatori patologici, che si sono spostati verso altre offerte sia all’interno del mercato del gioco legale, che al di fuori della legalità.

• Riorganizzazione dell’offerta: i punti vendita gioco non devono essere ridotti, poiché sono presidi di legalità sui territorio ed unico argine alle attività criminali. Vanno certificati per garantire all’utente e alla società luoghi sicuri e regolamentati dove giocare.

• Coinvolgimento delle Regioni: si propone una compartecipazione regionale al gettito fiscale derivante dal Preu, considerando la competenza regionale in materia di sanità, é doveroso che le regioni attingano a queste risorse.

• Il paradosso sulle concessioni: le leggi regionali impongono proroghe per impedimenti normativi che ostacolano la messa a terra degli apparecchi, ma i canoni concessori, aumentati per inflazione che il settore non può scaricare sui prezzi al consumatore che sono regolamentati, vengono applicati anche su apparecchi inutilizzabili, aggravando ulteriormente il comparto.

• Concorrenza sleale: é da rilevare come ancora una volta la disparità di trattamento riservata dallo Stato nei confronti dei diversi segmenti di mercato del settore del gioco, spesso favorisca e svantaggi un segmento rispetto ad un altro.

PressGiochi